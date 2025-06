El juez del Supremo cree que pudo haber más beneficios de las supuestas mordidas de la trama

El juez del Supremo manda a Santos Cerdán a prisión provisional y sin fianza tras su declaración por el caso Koldo

El juez Leopoldo Puente deja claro en su auto que todavía deja mucho que investigar sobre el rastro del dinero del caso Koldo. El magistrado calcula que Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán se pudieron repartir más de cinco millones de euros en mordidas. Pero el informe habla de un reparto de un millón, según informa Isabel Sanz.

Puente cree que pudo haber más beneficios de las supuestas mordidas de la trama, es decir, más personas que recibieron dinero, ya sean personas jurídicas o físicas. El juez no señala directamente al PSOE pero esta frase podría abrir la puerta a una investigación por financiación irregular.

El juez cree que Cerdán es el cabecilla y no quiere que destruya documentación

La investigación sobre Santos Cerdán es incipiente. A diferencia de ellos, a él no le han registrado la casa ni les han incautado dispositivos. Pero lo que más destaca el juez es que todo indica que él era el cabecilla, el que repartía el dinero y tenía contacto con las empresas que recibían adjudicaciones. Era el nexo con las personas que las pagaban, con los empresarios.

Por eso, para el juez es fundamental que no destruya documentación, si la tiene, o que no hable con otros implicados. Porque su parte puede ser la ‘piedra rosetta’, la que dé las claves de hasta dónde llegaba la trama y cómo funcionaba. Para el juez y la Fiscalía es vital que esas pruebas, si existen, no se destruyan. Mientras, Cerdán lo niega todo en su estrategia de defensa.

El exnúmero tres del PSOE se declara víctima del fango pero el magistrado en su auto le ha rechazado las dos ideas. Le dice que las conversaciones son explícitas como pocas y que parece muy difícil que estén manipuladas. Sobre lo del fango, le contesta que esas grabaciones no están encargadas por un juzgado, que las hizo Koldo mucho antes de que el caso estallara y que seguramente no las hizo ni como agente encubierto ni para denunciarles a él o a Ábalos.