Críticas al juez del caso Errejón por el duro interrogatorio a Elisa Mouliáa

El juez Adolfo Carretero instruye el caso de la presunta agresión sexual de Íñigo Errejón a Elisa Mouliáa

Su actuación está generando numerosas críticas por las palabras y por el tono, especialmente agresivo con la actriz

Errejón niega las acusaciones de agresión sexual y Elisa Mouliaá no descarta que le “echara algo” en la copa

El juez Adolfo Carretero, que instruye el caso de la presunta agresión sexual de Íñigo Errejón a Elisa Mouliáa, se ha convertido en el tercer protagonista del caso. Según informa Isabel Sanz en el vídeo, un día después de hacerse públicas las imágenes de las declaraciones de la actriz y del político, la actuación del magistrado está generando numerosas críticas por las palabras utilizadas y por la clara diferencia de todo con Errejón y con Mouliáa, con al que se muestra especialmente agresivo.

Durante la declaración de la actriz, el magistrado no ahorró en descripciones utilizando expresiones como “este señor le besó en la boca metiéndole la lengua” o “se sacó el miembro viril”, ni en cuestionamientos a Elisa Mouliáa.

Con un tono especialmente agresivo, el magistrado interrogó durante hora y media a la actriz. La intentó acorralar, sin tener en cuenta que estaba ante la presunta víctima de una agresión sexual.

Su actuación ha recibido numerosas críticas como la de la jueza Victoria Rosell, que describe el interrogatorio como “violencia institucional” y recuerda que a estas presuntas víctimas hay que tratarlas según protocolos establecidos, “con respeto, que pueda ir acompañada, que se siente, que el interrogatorio no sea en estas formas”.

Coincide con ella la magistrada de la Audiencia de Tarragona, María del Prado Escoda, “el interrogatorio tiene que ser amable, si queremos una justicia del siglo XXI”.

Pero de momento, el Consejo General del Poder Judicial se pone de perfil, dice que no es su competencia, a no ser que haya una queja o una denuncia. El abogado de Mouliáa no mueve ficha y la acusación popular se limita a afirmar que el juez carretero es así, “siempre ha tenido esta fama de duro”.

También ha sido criticado porque el tono que utilizó con Íñigo Errejón fue distinto, aunque si le reprochó sus planteamientos políticos, “cuando le pasa algo es cuando usted cambia”, le dijo. Pero la defensa del político tampoco tiene intención de plantear una queja oficial.

Las reacciones de los partidos políticos al interrogatorio del juez Carretero

Las críticas al tono del juez durante el interrogatorio también le han llegado desde los partidos políticos. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros que, las imágenes “como mujer me han dolido mucho, me han dolido profundamente” y ha llamado a "no cuestionar a las víctimas".

En esa misma rueda de prensa, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha querido “mostrar la preocupación porque este tipo de imágenes se filtren y sean de conocimiento general unas cuestiones tan sensibles, tan íntimas".

Desde el Partido Popular, su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, ha rechazado juzgar la actuación del magistrado. "Con respecto a la declaración de ayer del señor Errejón en sede judicial, nosotros no somos el gobierno, yo no voy a juzgar la actuación de un juez en el ejercicio de sus funciones. Yo no lo voy a hacer. Y, por lo tanto, respetamos la actuación de los jueces siempre y de todos. Siempre y de todos", ha asegurado Tellado en rueda de prensa en la Cámara Baja.

Si bien, el 'popular' ha reprochado a Errejón y a Sumar que los argumentos que actualmente utiliza el exdiputado para defenderse en el juicio "son los que negaba a sus adversarios como político". "Y, por lo tanto, creo que ahí hay una gran contradicción. Políticamente, los partidos del Gobierno de coalición todavía tienen que aclarar a los españoles qué sabían y qué taparon. A lo mejor están buscando una polémica para distraer la atención. Pero sobre el caso Errejón, los partidos del Gobierno son lo que nos tienen que explicar es qué sabían y por qué lo taparon. Si es que lo sabían. Porque algunos salieron diciendo que sí lo sabían", ha subrayado.

Asimismo, Sumar y Podemos han rechazado en rueda de prensa en el Congreso la actitud del juez en el interrogatorio a Mouliáa. En el caso de la primera formación, han dicho que "constituye una revictimización de las víctimas". Por su parte, los 'morados' han reclamado formación de género para los jueces para la aplicación "correcta" de las "leyes feministas".