La portavoz socialista ha recordado que la vivienda es una competencia que tienen las comunidades autónomas y ha recordado que "hay regiones en las que el PP lleva gobernando más de 30 años". "Cuando hablan de vivienda deberían predicar con el ejemplo y las cifras no les dan la razón, ni juntos ni por separado", ha indicado.

"Proponen una serie de medidas y luego resulta que cuando las propone el PSOE en una ley del suelo, que lo hizo en el mes de mayo, ellos deciden que no lo van a apoyar anticipando de nuevo sus intereses partidistas, incluso a los intereses de sus propios alcaldes. Se niegan a aplicar la ley de vivienda y además también se niegan a proteger y a blindar las viviendas protegidas", ha recalcado, antes de subrayar que algo que se construye con fondos públicos "no puede acabar en manos de los especuladores".

En su intervención, López ha puesto el ejemplo de Cataluña, donde ha asegurado que el precio ha bajado un cinco por ciento al aplicar la ley de vivienda, en lugar de la subida de un diez por ciento en Madrid. Un modelo que ha pedido que no se "contagie" al resto de comunidades.

"No se contagien por Ayuso. No se dejen engatusar porque sus políticas no funcionan. La señora Ayuso es la paciente cero de estas tecnocracias que vienen, donde lo único que pretenden estos grandes CEO de grandísimas compañías es acabar con la democracia, mientras ellos se llevan unos beneficios extraordinarios", ha afirmado.