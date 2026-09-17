Así será en Huelva la mayor planta de hidrógeno verde de Europa y que creará 8.000 nuevos puestos de trabajo

Cristina Montalvo 17 SEP 2026 - 16:00h.

El presidente Pedro Sánchez y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han presentado hoy la que será la mayor planta de hidrógeno verde de Europa.

Un proyecto de Moeve en Huelva que nace con una inversión de 1.000 millones de euros y que supondrá la creación de 8.000 puestos de trabajo.

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El presidente Pedro Sánchez y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han presentado hoy la que será la mayor planta de hidrógeno verde de Europa. Un proyecto de Moeve en Huelva que nace con una inversión de 1.000 millones de euros y que supondrá la creación de 8.000 puestos de trabajo. Sánchez ha subrayado que poseer una energía autóctona resguardará a España del impacto de las guerras energéticas, presentes y futuras.

Esta tecnología, el hidrógeno verde, es clave para avanzar en la descarbonización de sectores industriales y también del transporte pesado. Se obtiene a través un proceso llamado electrólisis, las moléculas de hidrógeno del agua se separan del oxigeno y este proceso se hace utilizando la electricidad de energías renovable.

En este caso, fundamentalmente solar y eólica, es decir ese hidrógeno se obtiene sin la emisión de carbono y por eso es verde. A partir de ahí se puede usar como materia prima, para procesos de refino, como el caso de la planta de Huelva en la que se quiere que sustituya al hidrógeno de origen fósil que se utiliza actualmente.

El hidrógeno verde también se puede usar en la industria química, para producir amoniaco y metanol y fabricar fertilizantes y plástico.

En la del acero. En el transporte pesado, autobuses, barcos, aviones, o para producir combustibles sintéticos y, muy importante, como vector energético, es decir, como una batería para almacenar o transportar la energía de origen renovable.

Además, claro, reduce la dependencia de los combustibles fósiles y eso es muy importante en la hoja de ruta energética de la Unión Europea y más en este momento de nacionalismo económico. Es una tecnología más cara que la fósil, pero asegura esa independencia respecto a esas fuentes, que además ahora mismo, petróleo o gas, están en precios muy elevados por los conflictos bélicos.