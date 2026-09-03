Beatriz Benayas 03 SEP 2026 - 20:26h.

Canarias es el único territorio en España que tiene el estatus de región ultraperiférica.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez se ha comprometido este jueves en el Congreso de los Diputados a impulsar a Ceuta y Melilla como regiones ultraperiféricas (RUP) de la Unión Europea. Una fórmula para dar más peso y compensar con ventajas económicas a dos ciudades singulares de la Unión Europea.

Sánchez también ha prometido promover que Ceuta y Melilla formen parte activa del Comité Europeo de las Regiones para darles voz directa en las instituciones comunitarias.

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Actualmente, existen nueve regiones ultraperiféricas. Todas ellas son islas francesas, portuguesas y españolas, las islas Canarias. Pertenecientes a Portugal, son reconocidas como regiones ultraperiféricas Azores y Madeira. Francia es el país que más regiones ultraperiféricas reconocida tiene. Son Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Reunión, Mayotte y la colectividad de San Martí. En ellas viven cinco millones de personas y todas tienen características en común.

Los requisitos para poder adquirir ese estatus especial son lejanía, insularidad, tamaño reducido y dependencia económica de fuera. Esas desventajas las hicieron candidatas para ser compensadas con beneficios fiscales, ventajas comerciales y ayudas a ciertos sectores.

Esto lo cumple Canarias, pero no Ceuta ni Melilla que no son islas, pero el Gobierno quiere equiparlas y que puedan beneficiarse también de bonificaciones al transporte para que sus ciudadanos entren y salgan a la Península más barato, exención o reducción de impuestos y ayudas a la producción propia. Las regiones ultraperiféricas disfrutan de acceso preferente y directo a Fondos Estructurales. En la mayoría de regiones ultraperiféricas no se paga IVA.

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El principal beneficio de este movimiento radica en que eleva el estatus de ambas ciudades autónomas, que dejarían de ser fronteras nacionales de España para consolidarse, a todos los efectos, como la frontera exterior de la Unión Europea en el sur del continente.

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Este blindaje institucional implica un cambio geopolítico radical: a partir de ese momento, cualquier tensión internacional, crisis diplomática o presión migratoria que afecte a estos territorios dejaría de ser un problema exclusivo del Estado español y pasaría a convertirse en un asunto directo de la Comisión Europea y del conjunto de los 27 Estados miembros. Bruselas quedaría obligada a implicarse de forma automática, jurídica y presupuestaria en la protección, seguridad y estabilidad de dicho territorio.