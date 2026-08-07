Uno de cada cinco bares y restaurantes de Barcelona son chinos

Cada vez hay más extranjeros detrás de la barra en las grandes ciudades, sobretodo, Barcelona.

Los menús, el parking o la tele: el ingreso en los hospitales públicos no sale barato

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Si son de los que desayunan o toman el café en el bar de toda la vida seguro que ya se han dado cuenta. Cada vez hay más extranjeros detrás de la barra. Sobretodo en grandes ciudades como Madrid o Barcelona. En esta, según su propio ayuntamiento, el 44% de los dueños de estos bares son extranjeros. De ellos, el 18,6% son chinos. Regentan 1 de cada 5 negocios allí.

En cuanto a los empleados, por primera vez hay más empleados de fuera de la Unión Europea que españoles, un 49,2 % frente al 42,6 %. Cada año se certifican más de mil traspasos y nuevas licencias en toda la ciudad.

Paseando por las calles de Barcelona se percibe rápidamente la multiculturalidad de sus bares y restaurantes. Algunos ciudadanos echan de menos el típico bar de menú con comida española, pero tampoco le hacen ascos a las típicas empanadas argetinas, restaurantes asiáticos, o comida chilena, peruana y mexicana. Les gusta la oferta, pero consideran que el típico bar o restaurante están en peligro de extinción. El 21% de los traspasos se han hecho a ciudadanos chinos.

Algo contra lo que lucha Mei, que da bocatas de tortilla patata, tortilla de calabacín, fuet, chorizo. O Christian con su comida asiático con bravas, sus chocos o calamares. Los locales son solera se cuentan con los dedos de una mano. Solo un 9% de resturantes es anterior al año 2000.

Esta realidad está convirtiendo a los bares y restaurantes made in Spain cada vez más rara avis.