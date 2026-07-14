El Consejo de Ministros ha aprobado hoy una partida de más de 904 millones de euros a repartir entre las comunidades autónomas para financiar el nivel acordado de la dependencia.

La renta media de un inquilino son 21.000 euros anuales, la de un propietario 32.000 y la de un casero 51.000

Compartir







El Consejo de Ministros ha aprobado hoy una partida de más de 904 millones de euros a repartir entre las comunidades autónomas para financiar el nivel acordado de la dependencia, una "nueva transferencia récord", según una nota de prensa del Ministerio de Derechos Sociales.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros ha asegurado que este martes se recordará como "el día en que se refundó nuestro sistema de cuidados". Se calcula que esta cifra ascenderá a 970 millones de euros tras contabilizar los recursos que reciben los gobiernos de Euskadi y Navarra por el cálculo del cupo vasco y la aportación navarra.

Por segundo año consecutivo, se trata de "la cantidad más alta en la historia de este nivel de protección", según un comunicado del ministerio. En 2012, este nivel acordado se eliminó y no se recuperó hasta 2021, cuando se dotó con 306,9 millones de euros y comenzó a crecer hasta alcanzar los 970 millones de euros actuales.

Esta dotación pretende complementar la financiación de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia que hay en cada comunidad autónoma, como la reducción de las listas de espera o la mejora del empleo en el sector.

Aportación estatal de 6.200 millones de euros

Sumados los incrementos en el nivel mínimo y el nivel acordado, la aportación estatal será de 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027. El ministro ha asegurado que se alcanzará "la cifra inédita histórica de 5.513 millones de euros este año y de 7.239 millones el año que viene".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Esta medida implicará que los gobiernos de las autonomías reciban un 98,7 % más de media de recursos por parte de la para la dependencia solo en lo referente al nivel mínimo.

Hace dos semanas, el Consejo de Ministros amplió la inversión estatal en el nivel acordado con el real decreto-ley que duplica las cuantías que el Estado transfiere a las comunidades por cada persona con un grado de dependencia reconocido.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

El Gobierno se compromete al 50 % de la financiación global

El Gobierno se compromete a asumir el 50 % de la financiación global del sistema, lo que supone un total de 7.239,4 millones de euros en 2027, en el que se incluyen las subidas en el nivel acordado y el nivel mínimo.

Tras superar la semana pasada el trámite de la Comisión de Derechos Sociales con la aprobación del dictamen, que contó con el rechazo de PP y Vox, los proyectos de ley de dependencia y discapacidad llegan al Congreso este martes para su aprobación definitiva en un pleno extraordinario, junto a la ampliación de las cuantías que el Gobierno otorga a las comunidades autónomas.

El ministro hizo una llamamiento a todos los grupos políticos para que voten a favor, ya que no han dado garantías de que vayan a apoyar la ley, algo que ha categorizado como "un extraordinario error político". El Partido Popular, según Bustinduy, ha dicho en reiteradas ocasiones que está de acuerdo en el contenido, pero que sin financiación adicional esos nuevos derechos y prestaciones serían "papel mojado". Por lo tanto, ha asegurado que con la financiación que se votará hoy ese argumento no da lugar.

Pero hay iniciativas y proyectos que también ayudan a los más mayores. En Barcelona ya encontramos una iniciativa para impulsar la autonomía de las personas más mayores, en una comunidad en la que los servicios básicos están cubiertos. Se trata de casas para mayores de 65 años en la que cuentan con una serie de servicios adaptados a sus necesidades, realizan actividades grupales y reciben ayudas de una auxiliar. Son ya 1.800 pìsos de una iniciativa que lleva 20 años triunfando. Como señala Noemí, "serían necesarios muchos más proyectos de estos, no solo para la gente mayor sino para todas las personas, porque funcionan y hay mucha colaboración". Sabe de lo que habla, "antes el alquiler se llevaba casi lo que cobraba de sueldo".