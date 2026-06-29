El escudo social para hogares y empresas se mantiene tres meses

Cristina Montalvo 29 JUN 2026 - 18:03h.

El nuevo paquete no incluye la extensión de la bonificación del IVA de los carburantes.

El IVA de los carburantes volverá el próximo 1 de julio al tipo general del 21%

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El Gobierno ha aprobado este lunes un real decreto ley para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, que incluye la prórroga del alivio fiscal a los carburantes para los hogares y la eliminación progresiva del impuesto sobre la producción de energía. En concreto, se ha aprobado la reducción del impuesto especial a hidrocarburos, que supone una rebaja de 15 céntimos/litro, en julio; 10 céntimos en agosto, y 5 céntimos en septiembre. No obstante, el Ejecutivo ha incluido una cláusula automática, de vuelta a los 20 céntimos por litro de apoyo, en caso de que el conflicto se recrudezca.

En cuanto a la fiscalidad energética, el Gobierno ha anunciado la eliminación estructural progresiva del impuesto sobre la producción de energía eléctrica. El impuesto tenía un tipo del 7% este año 2026. En los dos trimestres que quedan ese tipo pasará a estar en el entorno del 5%, en el año 2027 en el entorno del 3,5% y en el año 2028 pasará a desaparecer.

El nuevo paquete de medidas para afrontar las consecuencias del conflicto en Oriente Medio no incluye la extensión de la bonificación del IVA de los carburantes, que volverá el próximo 1 de julio al tipo general del 21% después de más de tres meses al gravamen reducido del 10%.

El real decreto ley aprobado este lunes mantiene "tal cual" la ayuda directa de 20 céntimos por litro de gasóleo para agricultores y transportistas y añade 165 millones en ayudas para la compra de fertilizantes.

El brent ya ha desandado toda la subida que lo situó cerca de los 120 dólares, pero la previsión es que se mantenga en un rango elevado en el medio plazo y por eso se mantienen las ayudas de forma generalizada. Con estas rebajas fiscales la gasolina cuesta hoy practicamente lo mismo que a finales de febrero, pero incluso con ellas el gasoleo está seis céntimos más más caro. Gran parte de estas ayudas se mantienen para que los precios se ajusten gradualmente. La patronal de las gasolinras calcula que si se retiraran ahora el precio del carburante se iría al euro con 72 céntimos.

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El real decreto ley aprobado este lunes mantiene "tal cual" la ayuda directa de 20 céntimos por litro de gasóleo para agricultores y transportistas y añade 165 millones en ayudas para la compra de fertilizantes.

Al mismo tiempo se refuerza los mecanismos de control y transparencia en los precios de las gasolineras, con más atribuciones para la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia (CNMC) como la publicación de las estaciones de servicio con comportamientos anómalos, que rondaron el medio centenar en el último análisis.

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El nuevo paquete de medidas tendrá un coste de 1.825 millones de euros este año, según el Gobierno, a lo que se añaden 2.700 millones por la rebaja progresiva del impuesto de producción eléctrica al 5 % en 2026, el 3,5 % en 2027 y la total desaparición en 2028. Además de las medidas energéticas, el paquete prohíbe el despido para las empresas beneficiarias de ayudas vinculadas al conflicto y refuerza el despliegue de las renovables y la electrificación.

Por su parte, el Gobierno ha elevado cuatro décimas su previsión de crecimiento para este año, hasta el 2,6 %, un ejercicio en el que se espera que la tasa de paro baje del 10 % y continúe reduciéndose la desigualdad en términos salariales, así como el riesgo de pobreza. La tasa de paro se quedará este año ya por debajo del 10% y en el 9,4% en 2027.

Respecto al IPC, hoy tenemos el dato adelantado de junio y se queda, por tercer mes consecutivo, en el 3,2%. En este mes se ha moderado gracias a los carburantes porque la luz y el gas impulsaban la inflación al alza con las retiradas de las rebajas del IVA. El Gobierno calcula que sin ese escudo para mitigar el eefcto de la guerra la inflación estaría en el entorno del 4%, casi un punto por encima.