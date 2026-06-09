Beatriz Benayas 09 JUN 2026 - 20:46h.

Ofrecerá descuentos de hasta el 90 % en billetes sencillos y de ida y vuelta de tren y bus para viajar por España.

También tendrán descuentos del 50 % los servicios del Global Flexible de Interrail de 10 días en 2 meses.

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la cuarta edición del Verano Joven, que destinará en torno a 130 millones de euros a bonificar los viajes en tren y autobús realizados durante el periodo estival de 2026 por jóvenes de entre 18 y 30 años.

El programa, iniciativa del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ofrecerá descuentos de hasta el 90 % en billetes sencillos y de ida y vuelta de tren y bus para viajar por España y también para viajar en el interrail por Europa entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026.

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Así lo ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo, el ministro de Trasportes, Óscar Puente, que ha hecho balance de las tres ediciones anteriores del programa. En total, ha beneficiado a más de cuatro millones de jóvenes y ha ido de menos a más, batiendo todos los récords el año pasado, con más de 1,55 millones de usuarios, por encima de los 1,4 millones de 2024 y de los 1,13 millones de 2023.

También ha destacado la gran aceptación que tiene este programa, que nació en 2023 con el objetivo de que los jóvenes redujeran el uso del vehículo particular, con el consecuente recorte de emisiones y de siniestralidad, potenciando así el transporte público como primera elección de los jóvenes. Se trata, ha dicho Puente, de "una de las políticas públicas para jóvenes que mejor ha funcionado" y también beneficia a las empresas de transporte, por ejemplo las de autocares, que elevan su cifra de negocio en verano. También tiene efectos económicos positivos en el consumo que los jóvenes hacen en sus lugares de destino, por lo que es un programa "redondo".

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En estos tres años, los beneficiarios han hecho más de 16 millones de viajes con descuentos, de los cuales 10,26 millones han sido en tren (Interrail +29.000 pases), el 64 % del total, en tanto que otros 5,8 millones han sido desplazamientos en autobús, el 36,1 %. "Cuando uno es joven viajar no consiste únicamente en desplazarse de un lugar a otro", ha dicho el ministro, que ha añadido que "se conocen personas distintas, se descubren otras formas de vivir, se amplían horizontes y muchas veces se empieza a mirar el mundo con otros ojos".

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Descuentos de hasta el 90 %

Según detalla Transportes en una nota remitida este martes, los mayores descuentos, de hasta el 90 %, se aplicarán a los servicios de autobús regular de competencia estatal y también a los trayectos de media distancia convencional y en red de ancho métrico.

Asimismo, los billetes sencillos de Avant (media distancia de Renfe) podrán obtener descuentos del 50 %, así como los de larga distancia o alta velocidad de todos los operadores ferroviarios, con un máximo de 30 euros por billete, para trayectos comerciales.

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También tendrán descuentos del 50 % los servicios del Global Flexible de Interrail de 10 días en 2 meses, cuando se comercialice a través de Renfe.

El programa beneficiará a todos los jóvenes con nacionalidad española o extranjera y residencia legal en España, nacidos entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008. Para optar a los descuentos será necesario registrarse en la página web del Verano Joven, que se habilitará en los próximos días.

Los interesados tendrán que registrarse con su DNI o NIE y, si se cumplen los requisitos, recibirán un código personal e intransferible que deberán utilizar para adquirir los billetes de tren y autobús y el pase Interrail rebajados en las diferentes páginas web de los respectivos operadores.