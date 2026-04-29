Elon Musk y Sam Altman, enfrentados en los tribunales por OpenIA: "Puede matarnos"

Cristina Montalvo 29 ABR 2026 - 15:13h.

Si Musk gana pondría en riesgo los planes para sacar a bolsa una empresa valorada en un billón de dólares y forzar la salida de Altman y otros directivos.

Musk pide una indemnización de 150.000 millones de que dice que donará a entidades benéficas y que OpeanIA vuelva a ser filantrópica

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En California, se está celebrando un juicio que enfrenta el hombre más rico del mundo, Elon Musk, con el responsable de la creadora de ChatGPT, Sam Altman. Dos titanes técnologícos se ven las caras en los tribunales a cuenta de OpenAI, la empresa que desarrolla, ChatGPT y que fue creada por ambos hace más de una década como un laboratorio de Inteligencia Artificial sin ánimo de lucro que buscaba el bien común.

Musk financió la empresa, la abandonó en 2018 y seis años más tarde demandó a sus directivos por convertirla en una compañía con fines comerciales. Ayer testificó, dijo que este giro era como robar los fondos de una organización benéfica y que permitirlo daría vía libre para saquear todas en Estados Unidos.

Altman contraataca y considera que la demanda es fruto solo del resentimiento de Musk por el éxito cosechado por OpenAI desde que lanzó ChatGPT en 2022. No olvidemos que él fundó luego otra empresa de inteligencia artificial, aunque ayer no dudó en advertir de los riesgos de esta tecnología en modo destructivo.. "Podria matarnos a todos", dijo en la sesión en la que hasta el juez tuvo que pedir a los dos protagonistas que dejaran de criticarse en las redes sociales.

Musk pide una indemnización de 150.000 millones de que dice que donará a entidades benéficas y que OpenAI vuelva al terreno filantrópico. Una posibilidad que pondría en riesgo los planes para sacarla a bolsa valorada en un billón de dólares y forzar la salida de Altman y otros directivos.