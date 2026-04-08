Beatriz Benayas 08 ABR 2026 - 21:45h.

Ya ha empezado el plazo para presentar la Declaración de la Renta y más de un millón de personas ya la han hecho.

Los expertos recomiendan no confimar el borrador sin revisar todo antes.

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Ya ha empezado el plazo para presentar la Declaración de la Renta y más de un millón de personas ya la han hecho. Cabe recordar en estos momentos que hay tres formas de hacerla. Por internet, desde hoy hasta el 30 de junio; por teléfono desde el 6 de mayo y en las oficinas con cita desde el 1 de junio.

Lo que no todos los ciudadanos conocen son las curiosas ventajas fiscales que hay dependiendo de la comunidad donde vivan. Por ejemplo. En Asturias, los celiacos, que pagan más por su pan, tienen deducciones de hasta 100 euros. También las tienen los andaluces junto a otros 100 euros deducibles de gastos en el veterinario y un 15% de la cuota del gimnasio.

Murcia también tiene ventajas fiscales por el gimnasio, por la compra de gafas a niños y por la adquisición de un coche eléctrico.

Entre las deducciones a la vivienda, llama la atención la de Baleares, donde los dueños de una vivienda okupada pueden deducirse hasta 500 euros de los gastos como el IBI o los suministros.

Los pacientes de ELA en Galicia y Extremadura también cuentan con deducciones.

Los expertos recomiendan no confimar el borrador sin revisar todo antes. Como señala Paula Urcera, de TaxDown, muchos ciudadanos no saben que pueden tener errores que tenemos que solventar. El segundo error es no incluir todos los ingresos que tengamos obligación de incluir, como por ejemplo ventas de segunda mano o inversiones a trabés de brokers de extranjeros.