La Declaración de la Renta 2025-26: las novedades que debes saber

Beatriz Benayas 07 ABR 2026 - 21:31h.

Arranca el plazo para hacer la Declaración de la Renta: ya está disponible el borrador.

Se libran de hacerla los parados si no ingresaron más de 22.000 euros

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Arranca el plazo para hacer la Declaración de la Renta. Ya está disponible el borrador, aunque la fecha oficial arranca este miércoles. Hasta el 30 de junio podrá presentarse una declaración que es obligatoria para las rentas de más de 22.000 euros o de 15.800 si hay dos o más pagadores para todos los autónomos.

Y novedad, por primera vez, se libran de hacerla los parados si no ingresaron más de 22.000 euros. Este año, Hacienda va a poner la lupa especialmente sobre la economía digital. Los bizums que cobran empresas y profesionales por sus actividadeds. Importante: esto no afecta a los bizum entre particulares.

Habrá lupa también sobre las criptomonedas que tienen que ser declaradas cuando hay ganancias y sobre los neobancos, los alternativos a las entidades de toda la vida.Hacienda vigilará que no se usen para ocultar rentas fuera.

Por último, habrá comprobaciones sobre los pisos turísticos que tienen que declarar debidamente sus rendimientos. Importante revisar el borrador antes de confirmar.