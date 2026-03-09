Día Mundial de la tortilla: hacer una para cuatro personas en casa ya cuesta 3,90 euros

Lidia Camón Patricia Pereda 09 MAR 2026 - 16:16h.

¿Por qué el precio de los huevos se ha disparado?

Hoy 9 de marzo es el Día Mundial de la Tortilla de Patata, que está cada día más cara por culpa del precio de los huevos. La tortilla lleva aceite, patatas y huevos. Mientras que el aceite ha bajado su precio entre un 20 y 24% de media y las patatas un 3,2%. Los huevos son el producto que más se ha encarecido en el último año, un 30%.

FACUA ha hecho el cálculo para una tortilla de 4 personas: 0,88€ en patatas, 4 huevos por 1,13€ y 1,89€ en aceite de oliva. Precio total de la tortilla: 3,90 euros. Y para hablar de tortilla de patata no hay mejor lugar que Betanzos donde han estado Nuria Fresneda y B. Casal, para saber el impacto de estos precios en un lugar donde la tortilla de patata es una referencia.

Solo encender los fogones es un 40% más caro que hace cinco años

Hacerla tiene su arte, pero pagarla, cada vez cuesta más. En algunos establecimientos reconocen que han subido un euro la tortilla, como señala Laura Mirella, gerente del restaurante Picnic, pero que la gente lo entiende porque "ellos mismos ven las subidas de los productos para elaborarla en los supermercados". Y es que solo encender los fogones es un 40% más caro que hacer cinco años.

Según datos del INE, los huevos lideran la subida: cuestan más del doble que en 2021. La gripe aviar y el fin de la rebaja del IVA los han encarecido un 27% solo en el último año. El aceite de oliva, aunque bajó un 20% en 2025, sigue acumulando una subida de casi el 40%. Ni siquiera la sal se libra: es un 32% más cara que en 2021. Aun así, la tortilla sigue siendo una debilidad y no prescidimos de ella, al menos, no del todo.