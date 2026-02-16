Cristina Montalvo 16 FEB 2026 - 16:15h.

España Crece destinará 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados para construir 15.000 viviendas al año

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el fondo España Crece movilizará hasta 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados para construir 15.000 viviendas al año destinadas a alquiler asequible. "Ese es nuestro compromiso, el mayor volumen de financiación pública y privada en condiciones ventajosas de nuestra historia para combatir lo que hoy es una crisis habitacional", ha dicho el presidente durante la presentación del nuevo instrumento de inversión.

Dichas viviendas serán asequibles y estarán protegidas de por vida, según han confirmado a EFE fuentes del Ministerio de Vivienda, que han aclarado que éstas son adicionales a las viviendas previstas en el Perte de Industrialización de la vivienda.

España Crece se financiará con 13.300 millones de euros de fondos europeos Next Generation (10.500 millones de préstamos y otros 2.800 millones de transferencias), de los que 2.000 millones se destinarán a la construcción de vivienda, una cifra que llegará a 14.000 millones sumando la financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO), según han explicado fuentes gubernamentales.

En total, España Crece aspira a movilizar 120.000 millones de inversión sumando la aportación del sector privado, de los que 60.000 millones corresponderán a préstamos del ICO. "El fondo extenderá al inversor privado una alfombra roja, pero no para especular con un derecho constitucional, sino para construir un hogar para la mayoría de aquellos ciudadanos y ciudadanas que hoy tienen dificultad, cuando no una imposibilidad, para poder llegar a acceder a una vivienda", ha añadido Sánchez.

El presidente ha insistido en que la falta de financiación no puede ser "otro de los cuellos de botella que sufre la política de la vivienda", que impide a los jóvenes tener "horizonte y esperanza" para emprender su proyecto de vida.

Un impulso a la competitividad

El fondo España Crece será, según Sánchez, la palanca para "seguir impulsando la competitividad, verde e inclusiva, de la economía española durante las próximas décadas", una vez que el 31 de agosto se acaben de movilizar los recursos del Plan de Recuperación.

Esta herramienta responde a tres grandes objetivos: reforzar la productividad, contribuir al desarrollo del mercado de capitales y preservar la Europa social, y se pretende invertir especialmente en energía, digitalización y computación cuántica, economía circular, infraestructuras, agua y saneamiento, seguridad y vivienda.

Se ofrecerá un amplio abanico de instrumentos financieros (préstamos, financiación de proyectos, inyecciones de capital, garantías) y facilitará que la financiación acompañe de forma continuada en las distintas etapas del ciclo de vida de las empresas, desde el nacimiento hasta su expansión.

Al acto de este lunes ha asistido el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien ha confiado en la capacidad del nuevo fondo para afianzar un "círculo virtuoso" que favorezca que las empresas "crezcan, innoven y creen empleo" de mayor calidad y con mejores salarios.

Con este objetivo, el nuevo fondo utilizará instrumentos como garantías, "compartiendo riesgos con el sector privado"; financiación directa, para cubrir "brechas" de financiación, y adoptando la posición de "accionistas estables", de largo plazo, en los proyectos más transformadores.

También ha estado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, quien ha asegurado que España Crece va a abordar "el principal problema social que es el acceso a la vivienda" y para ello se van a poner "todas las capacidades y esfuerzo necesario.

Ha reconocido que existen "algunas debilidades autóctonas" que "no hemos sido capaces de superar", pero ha insistido en que en los últimos años "el presupuesto se ha multiplicado por ocho, se ha creado Casa 47 y se trabaja en un nuevo plan estatal para dimensionar el parque público de vivienda, con la vista puesta en situarlo en el entorno de la media europea".

El Fondo España Crece se anunció hace un mes para poder aprovechar y no tener que devolver los fondos de recuperación que no ha dado tiempo a gastar. El Gobierno dice que la financiación es uno de los cuellos de botella que dificulta la construcción de vivienda de alquiler asequible en España, por los plazos y los riesgos. Y por eso este será el primer destino de los recursos de este fondo.

Es un nuevo anunció para tratar de empliar el parque público de vivienda y acercarlo a las dimensiones que de media tiene en Europa. Y además, dice el ejecutivo, que destinar recursos del fondo a luchar contra el déficit habitacional está en línea con las inversiones que quiere realizar, a largo plazo, que no persigan la rentabilidad inmediata y que tengan un marcado rendimiento social, además del económico.

¿En qué otros sectores participará el fondo? Transición verde e innovación tecnológica son los otros objtivos proritarios de este de este fondo. A través de préstamos, garantías, inyecciones de capital o financiación de proyectos pretende acompañar a las empresas, sobre todo, dice Economía, a las pymes para que puedan crecer y crear empleo de mayor calidad.