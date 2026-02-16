María Antonia Guerra, de 9 años, retenida por el ICE 113 días en custodia: "Éramos como zombies"

Lo que iba a ser un viaje de vacaciones para ir a Disney World terminó con una madre colombiana y su hija de 9 años detenidas.

María Antonia Guerra Montoya, de 9 años de edad, ha estado más de 113 días detenida en un centro de ICE en Dilley, Texas.

Lo que iba a ser un viaje de vacaciones para ir a Disney World terminó con una madre colombiana y su hija de 9 años detenidas. Ambas fueron detenidas el 2 de octubre de 2025 en el aeropuerto de Miami: primero retuvieron a la niña dentro de las instalaciones del aeropuerto y, aproximadamente dos horas después, madre e hija quedaron bajo custodia en una celda dentro de instalaciones del ICE.

María Antonia Guerra Montoya, de 9 años de edad, ha estado más de 113 días detenida en un centro de ICE en Dilley, Texas. Desde allí escribió una carta que ha conmocionado al mundo. Después de cuatro meses de encierro en un centro de detención migratoria en Texas, María y su hija, María Antonia Guerra, regresaron este fin de semana a Colombia, con la esperanza de algún día volver a Nueva York. Pero en el camino han pasado un sufrimiento que no desean a nadie a manos del ICE.

La madre y la menor fueron detenidas inicialmente en Orlando, Florida, y posteriormente trasladadas al centro de detención de Dilley, Texas, una instalación operada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que ha sido señalada por deplorables condiciones.

Durante su detención, la menor escribió una carta pública desde su celda, en la que describió el impacto del encierro. “Un oficial de ICE me interrogó dos horas sin mi mamá. ICE me usó para agarrar a mi mamá y ahora estoy en la cárcel y estoy triste”, escribió María Antonia. “Yo en Dilley no estoy feliz, por favor, sáquenme de aquí, a Colombia”, dice la niña en la carta.

En su relato aparecen la ausencia de escuela, la nostalgia por su casa y un temor persistente: sentirse borrada de su vida anterior. “Yo soy Maria Antonia Guerra Montoya y estoy hace 113 dias en detencion extraño a mis amigas y siento que me van a olvidar… vine de vacaciones por 10 días y yo siempre viajé con mi visa de turista pero ICE me uso para agarrar a mi mamá y ahora estoy en una carcel”.

Ya en libertad, la niña relató que agentes federales le dijeron que, de haber tenido 10 años, habría sido separada de su madre. “Decían que por culpa de mi mamá me iban a llevar a un centro muy malo y a un lugar muy malo con personas muy malas”, dijo desde Colombia.

Según explicó María Alejandra, las autoridades migratorias le ofrecieron dos opciones: aceptar una deportación voluntaria o enfrentar una expulsión formal, con la posibilidad de apelar mientras permanecía detenida. Finalmente, optó por la salida voluntaria para evitar mayores consecuencias legales.

La madre de la pequeña ha dejado claro que esos centros de detención son desgarradores para los niños. "Hay violencia física, psicológica, hay abuso sexual, hay niños autolesionándose por culpa de la depresión". Su hija asiente con la cabeza. "Éramos como zombies porque todos nos vestíamos igual, todos hablábamos de lo mismo, vestíamos lo mismo, teníamos lo mismo".