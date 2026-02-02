El oro y los metales preciosos, valores refugio, se desploman: por qué

Cristina Montalvo 02 FEB 2026 - 15:59h.

En apenas tres sesiones el oro ha perdido un 20% de su valor y la plata un 40%.

¿Por que el precio del oro no para de subir y no parece que vaya a dejar de hacerlo?

Compartir







los mercados está sufriendo hoy por el desplome del precio del oro y de otros metales preciosos. ¿Qué está pasando?

En apenas tres sesiones el oro ha perdido un 20% de su valor. A mediados de la semana pasada se alcanzaba nuevo récord. En algún momento se llegaba a rozar los 5.600 dólares por onza y hoy ha llegado a cotizar en los 4.400.

¿Qué ha provocado esta caída? Para entenderla hay que ver de dónde venimos. El oro es el valor refugio por excelencia, donde va el dinero cuando huele inestabiilidad, y venimos de mucha geopolítica. En las últimas semanas Venezuela, Groenlandia... Y también respecto las decisiones sobre tipos de interés en Estados Unidos.

Con un dolar que estaba cayendo por los cambios que se esperaban en Banco Central en la Reserva Federal. El caso es que en los últimos tiempos se había generado cierta burbuja alrededor del oro, con movimientos ya más especultaivos, que se ha pinchado cuando a finales de la semana pasada se confirmó quien será el nuevo Gobernador. Un banquero de perfil técnico y conservador y eso hace que se ajusten las expectativas sobre los tipos de interés. Y eso se traduce en esta caída tan pronunciada.

Una caída que afecta también a la plata. Desde los máximos de la semana pasada el desplome es mucho más fuerte. El viernes registró la mayor caída de la historia. Hoy sigue bajando y acumula una caída que se acerca al 40% en apenas unos días. Todo esto arrastra también a otros metales como el platino, el cobre, el paladio. Pero dos cosas importantes. Gran parte de los analistas dicen que estamos antes una corrección y no tanto ante un cambio de tendencia respecto al valor de los activos, sobre todo del oro. Y dos. A pesar de estas caídas estos metales acumulan inportantísimas subidas en el último semestre, un 40% el oro, y un 120% la plata.