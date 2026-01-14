Las tarifas de taxi más caras y mas baratas en España

Lidia Camón 14 ENE 2026 - 15:27h.

San Sebastián, Lleida y Tarragona se convirtieron en 2025 en las ciudades con las tarifas del taxi urbano más caras de España, según Facua.

Las más baratas son Las Palmas de Gran Canaria y Huelva

Compartir







San Sebastián, Lleida y Tarragona se convirtieron en 2025 en las ciudades con las tarifas del taxi urbano más caras de España, según el último estudio realizado por Facua-Consumidores en Acción, que compara este servicio en un total de 57 ciudades españolas.

Los resultados también muestran que Santa Cruz de Tenerife y Madrid cuentan con el precio por kilómetro diurno más caro del país, de 1,35 euros, seguidas de Barcelona, Castellón (1,30 euros) y Valencia (1,24 euros), frente a la media española de 1,07 euros.

PUEDE INTERESARTE Cuándo debes circular con las luces del coche encendidas durante el día: casos para evitar multas de la DGT

El análisis en el que aparecen San Sebastián, Lleida y Tarragona como las más caras y Las Palmas de Gran Canaria, Huelva, Cádiz y Melilla como las más baratas se basa en una combinación de la carrera mínima o trayecto de 1 km, trayecto de 5 km y trayecto de 10 km, tanto en horario diurno y nocturno como en fin de semana.

San Sebastián si tiene unas tarifas más baratas durante el día

De esta forma, aunque San Sebastián aparezca como la más cara en esa combinación, tiene una de las tarifas más baratas por kilómetro durante el día (0,88 euros). Debido a que los sistemas tarifarios del taxi son complejos, Facua ha realizado el estudio con una simulación de nueve recorridos en distintos tramos horarios, asignando puntaciones a cada recorrido.

PUEDE INTERESARTE Balance de los autónomos 2025: qué piden y cómo llegan a fin de mes

Así, sobre un total de 90 puntos, San Sebastián tiene 81 puntos, situándola como la más cara en esa combinación de factores, seguida de Lleida (64), Tarragona (63), Vitoria (61), Pamplona (61), Gijón (61), Oviedo (61), Barcelona (60), Madrid (59), Girona (58), Soria (57), Valencia (54), Toledo (53) y Castellón (53).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

En el extremo opuesto, las más baratas son Las Palmas de Gran Canaria y Huelva (8 puntos), seguidas de Cádiz (10), Melilla (10), Ceuta (11), Guadalajara (16), Jerez de la Frontera (19), Almería (19), Cuenca (20), Jaén (21), Zaragoza (26), Huesca (26), Ciudad Real (27) y Málaga (32).

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

La carrera mínima más alta se encuentra en San Sebastián, de 6,26 euros, aunque esto equivaldría a unos 7 kilómetros, la mayor parte del término municipal, mientras que en ciudades como Madrid la carrera mínima es de 2,55 euros (el equivalente a 2 kilómetros), aunque en esta ciudad realizar 7 kilómetros costaría 9,45 euros.

De media, el precio por kilómetro se incrementó en el último año un 2,8% en horario de día y en un 2,4% durante las horas nocturnas en el conjunto del país.