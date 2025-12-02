El empleo cae, pero el paro baja en noviembre: por qué

Cristina Montalvo 02 DIC 2025 - 15:43h.

El mercado laboral perdió en noviembre 14.358 afiliados, la mitad que en el mismo mes del año pasado

El paro bajó en 18.805 personas gracias al sector servicios en el arranque de la campaña de promociones

El mercado laboral perdió en noviembre 14.358 afiliados, la mitad que en el mismo mes del año pasado, mientras que el paro bajó en 18.805 personas gracias al sector servicios en el arranque de la campaña de promociones comerciales.

Según los datos facilitados este martes por el Gobierno, el descenso de la afiliación deja el total de cotizantes en 21,82 millones, la cifra más alta para un noviembre, mientras que la caída del paro, similar al del año pasado, rebaja el total de desempleados a 2,42 millones, la cifra más baja para este mes desde 2007. En el último año la afiliación suma 522.771 ocupados de media (2,5 % más), mientras que el paro se ha reducido en 161.057 personas (6,23 % menos).

En el detalle de la evolución del empleo, por sectores el mayor descenso fue para la hostelería con 116.662 afiliados menos, mientras que los mayores incrementos fueron para comercio, 23.905 afiliados más, y educación, con una subida de 29.483. Entre los hombres, el empleo se moderó en 5.005 afiliados, hasta 11,5 millones, y entre las mujeres, en 9.354 con un total de 10,33 millones de afiliadas.

Entre los autónomos, subió ligeramente el empleo en 2.045 hasta los 3.424.479. "Se mantiene estable el ritmo de crecimiento del empleo", ha resumido Funcas.

Menos paro en los servicios

Por su parte, el paro se redujo en todos los sectores económicos, con mayor fuerza en los servicios (13.013 personas menos), seguido por la industria (1.552 menos), la agricultura (1.332 menos) y la construcción (881 menos), así como entre el colectivo sin empleo anterior (2.027 menos).

El paro cae entre las mujeres tres veces más que entre los hombres, con 14.370 desempleadas menos, y aunque sigue habiendo 1,47 millones de paradas, está en datos de 2008. Mientras, en noviembre se registraron 4.435 desempleados varones menos, hasta un total de 958.866 personas.

El desempleo de los jóvenes menores de 25 años desciende en 5.476 personas, hasta los 188.322, la menor cifra para ese mes de la serie histórica.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que "donde antes había precariedad hoy hay esperanza" y ha destacado "la transformación profunda que está experimentado España impulsada a la reforma laboral". El número total de contratos registrados durante el mes de noviembre ha sido de 1.296.203, de los que 534.997 fueron de carácter indefinido (41,27 % del total) y el resto, temporales.

Sindicatos urgen a subir salarios

Con estos datos, los sindicatos CCOO y UGT han urgido a que los salarios crezcan, así como a reforzar las medidas para abordar el desempleo de larga duración. "Lo vamos a decir mucho en los próximos meses: es momento de que los sueldos crezcan y las empresas paguen más", ha defendido CCOO.

Por su parte, la CEOE ha apuntado que, pese al crecimiento económico y la resiliencia del mercado de trabajo, se registra una caída de la productividad por empleado, algo que relaciona directamente con el absentismo laboral. La patronal también ha apuntado al "alto volumen" de vacantes sin cubrir, así como al "claro déficit" de relevo generacional, especialmente en perfiles con mayor cualificación, "lo que evidencia la necesidad de reforzar las políticas de orientación, formación e inmigración".

Por qué el empleo cae y el paro también

Noviembre es de esos meses que son tradicionalmente malos por motivos estacionales. Tenemos que hablar de la hostelería porque es la clave. Con el cierre definitivo de la temporada turística se han destruido casi 120.000 empleos en ese sector. Casi todas las demás actividades han creado empleo, especialmente educación, casi 30.000 puestos, el comercio, más de 23.000 y construcción. Esto no ha sido suficiente para compensar esa caída de la hostelería, que ha tenido impacto sobre todo en Baleares donde se han perdido95.000 afiliados.

O sea, en el cómputo final, cae el empleo en 14.300 afiliados. Mal porque desciende, bien porque la destrucción de empleo ha sido la mitad que el año pasado. Con esta caída el número total de trabajadores se queda en 21,8 millones. Y hay otro que también es positivo para el mercado de trabajo, y es que el ritmo con el que crece el empleo lleva aumentando desde mayo y ha sido más intenso en noviembre. En los últimos doce meses, se ha han creado 523..000 empleos. En el 2024 nos quedamos algo por debajo del medio millón.

En el paro hay 19.000 personas menos inscritas en el SEPE. Por esa cuestión estacional lo habitual era que el paro subiera en noviembre, pero desde la pandemia y la reforma laboral, lo que hace es bajar. Los analistas dicen que este comportamiento tiene que ver con el aumento de los trabajadores fijos discontinuos en la hostelería. Cuando acaban su tiempo de actividad, al fin de la temporada, aunque ya no estén trabajando no aparecen en el paro registrado. En cualquier caso con el descenso del desempleo en noviembre, el total de parados es de 2,4 millones.