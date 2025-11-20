Los bombones, turrones y mantecados, más caros esta Navidad

El precio de los dulces navideños se ha incrementado de media un 15,4%.

Suben los dulces navideños porque sus ingredientes cuestan más.

El precio de los dulces navideños se ha incrementado de media un 15,4% en las grandes cadenas de distribución en el último año, con picos de subida de hasta el 65,3%. Esta es una de las conclusiones que se extrae del estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción en el que ha analizado la evolución de 185 precios de bombones, turrones, mantecados y polvorones a la venta en Mercadona, Dia, Hipercor, Alcampo, Eroski y Carrefour.

Suben los dulces navideños porque sus ingredientes cuestan más: los huevos están un 22% más caros que las fiestas pasadas y el chocolate un 16%

Del total de precios analizados por FACUA en los meses de octubre de 2024 y 2025, solo tres han bajado con respecto al pasado año y ocho se mantienen igual. El resto, es decir, 174 de 185, son más caros que el año pasado. Estas son las conclusiones que la organización destaca en su propia web:

Los supermercados donde más se han encarecido los dulces navideños o cuyas ventas se incrementan notablemente en estas fechas han sido Hipercor (un 20,0% de media), seguido de Alcampo (un 19,8%) y Carrefour (un 18,0%). A continuación, Eroski (un 13,1%), Dia (un 12,4%) y Mercadona (un 9,0%).

En su análisis, la asociación ha registrado 185 precios de diferentes productos entre los que hay tanto marcas blancas de los propios supermercados (Hacendado, Dulce Noel, El Corte Inglés, Alcampo o Eroski) como otras muy conocidas que se comercializan en diferentes establecimientos (Nestlé, Ferrero Rocher, Mon Cheri, Suchard, El Almendro, El Lobo, La Casa, Delaviuda, Lindor, Merci, Dulcinea o Vicens).

Entre los productos analizados, la mayor subida se ha registrado en el turrón de yema tostada Calidad Suprema El Corte Inglés Selection en Hipercor, que ha pasado de 2,39 euros en 2024 a 3,95 euros en 2025 (un 65,3% más caro). Le sigue el surtido de bombones de chocolate Guylian en Alcampo, donde ha pasado de 6,85 a 10,95 euros (casi un 60% más).

En Carrefour, la bolsa de bombones de avellana, almendra, trufa y chocolate negro de su marca propia (470 gr.) se ha disparado un 47% en un año (de 4,89 euros en 2024 a 7,19 euros en 2025). En Dia, los bombones rellenos de cereza al licor Trapa (120 gr.) se han encarecido un 40% en este mismo periodo (de 2,35 euros en 2024 a 3,29 euros en 2025).

En Eroski, la caja de bombones Lindor (337 gr.) ha pasado de 11,99 euros en 2024 a 16,49 euros en 2025 (incremento de precio del 37,5%). En Mercadona, la tableta de turrón de Suchard costaba 3,99 euros el año pasado, mientras que actualmente está a 5,00 euros (subida del 25,3%).

Encarecimiento del 22,6% desde 2023

FACUA también ha comparado la evolución de los precios de los dulces navideños en los dos últimos años. En este caso, el encarecimiento medio de estos productos ha sido del 22,6% con respecto al precio que tenían a finales de octubre de 2023.

Donde más ha subido el precio de los bombones, mantecados y polvorones en los últimos 24 meses ha sido en Alcampo (un 40% de media). El mayor incremento se ha producido en los bombones de chocolate Guylian, que han pasado de 5,99 euros en 2023 a 10,95 euros en 2025 (un 82,8% más.)

En Carrefour, la subida media ha sido del 28,6% en este mismo periodo. En esta cadena de distribución francesa hay productos que cuestan actualmente más del doble que hace dos años. En concreto, el turrón de chocolate crujiente de la marca Trapa estaba a 0,99 euros en 2023, mientras que ahora cuesta 1,99 euros (un 101% más).

En Hipercor, estos dulces son actualmente un 27,3% más caros que en la Navidad de 2023. Un 21% más caros de media son en Eroski y en Dia, mientras que en Mercadona también han subido un 20,7% durante este periodo. En esta cadena la mayor subida se ha registrado en el turrón de chocolate crujiente de la marca Hacendado, que ha pasado de 1,70 euros en 2023 a 2,40 euros en 2025 (un 41,2% más caro).

Reduflación en bombones de Mercadona

Mercadona ha reducido notablemente el envase de sus bombones Senzza de chocolate con avellana, fondant, praliné y almendra. En 2023, este producto contenía 470 gramos (40 bombones) y costaba 4,20 euros (3,50 euros en oferta). En 2024 era el mismo formato que el año anterior pero su precio subió a 4,90 euros (4,40 euros en oferta). Este año, en envase que se vende es de 330 gramos (28 bombones) y su precio es de 4,30 euros (3,90 euros en oferta).

De este modo, el precio de estos bombones es actualmente de 11,81 euros/kilo, mientras que en 2024 era de 9,36 euros/kilo (2,45 euros menos) y en 2023 de 7,44 euros/kilo (4,37 euros menos).

La asociación ya denunció el año pasado cambios de formatos y subidas de precios en nueve turrones y bombones a la venta en las grandes cadenas de supermercados.

FACUA vuelve a solicitar al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que promueva una modificación de la ley para obligar a las empresas que incurran en reduflación a que lo tengan que anunciar durante un largo periodo de tiempo en el etiquetado del producto afectado. De este modo, los consumidores podrían conocer de manera clara cómo se ha modificado el envase, el formato o el precio de estos productos.