La universidad privada dispara los precios del alquiler en Segovia

La apertura de una universidad privada en Segovia está disparando los precios de los alquileres.

"El alquiler de pisos en Segovia está por las nubes. Es la capital de España donde más se ha disparado, un 20% en el último año".

La apertura de una universidad privada en Segovia está disparando los precios de los alquileres. A la escasa disponibilidad de vivienda se le suma ahora una alta demanda de los estudiantes. El resultado, rentas que triplican su precio real, informa Verónica Melendre.

"El alquiler de pisos en Segovia está por las nubes. Es la capital de España donde más se ha disparado, un 20% en el último año". En buena parte, por los apartamentos turísticos y el alojamiento de estudiantes de la universidad privada, con alto nivel adquisitivo. Germán Diez, gerente inmobiliaria Ideal House Segovia, señala que "un estudiante IE para de media 800 euros la habitación, eso para una persona de Segovia con un sueldo de 18.000 o 20.000 euros anuales brutos no lo puede soportar".

De 330 euros a 1.600 mensuales

"Estamos en uno de los pisos adaptados para estudiantes de la universidad privada, de dos habitaciones. Hace dos años era un alquiler normal por 330 euros y ahora, destinado exclusivamente a estos estudiantes asciende a 1.600 euros al mes." Alquileres al alza que siguen creciendo, también, ante la falta de pisos en renta y la gran demanda.

Gadea, integrante del Sindicato de Inquilinas e inquilinos de Segovia tiene una metáfora para ilustrar la realidad. "Segovia dejó de ser una ciudad medieval hace mucho tiempo, pero este decorado que estamos montando en el que estamos expulsando vecinas y vecinos financian los intereses de los que tienen más dinero".

Los precios prohibitivos obligan a muchos segovianos a renunciar a vivir de alquiler en su ciudad.

Begoña tuvo que trasladarse a un pueblo donde paga 300 euros menos al mes. "Es una frustración y desesperanza. Debería ser un derecho básico si yo quiero vivir en una ciudad o en un pueblo y no que tenga obligatoriamente que irme", explica.,

"Las ayudas", dice, "no son suficientes ni la solución. Pasaría por más viviendas y límites a los precios, para que todos tengan igualdad de oportunidades".