¿Y si hubiera triunfado la OPA del BBVA sobre el Sabadell?

Lidia Camón 17 OCT 2025 - 19:40h.

Si la OPA hubiera triunfado, el BBVA se habría convertido en el primer banco en España.

BBVA y Sabadell están en tercer y cuarto lugar pero juntos habrían sumado más de 600.000 millones en activos.

Compartir







Si la OPA hubiera triunfado, el BBVA se habría convertido en el primer banco en España. Sí, por delante del Santander, que a finales del año pasado tenía más 500.000 millones en activos.

También hubiera estado por delante del número uno que ahora mismo es CaixaBank con un volumen de activos valorado en 590.000 millones de euros.

BBVA y Sabadell están en tercer y cuarto lugar pero juntos habrían sumado más de 600.000 millones en activos.

Y ahora qué

La analista de Renta 4 Nuria Álvarez considera el fracaso de la OPA como una noticia "positiva" para BBVA, puesto que elimina el riesgo de un mayor consumo de capital y una posible ampliación para acometer una potencial segunda OPA en efectivo. Además, resalta la política de dividendos que tiene BBVA y que incluye dos recompras de acciones, una de 1.000 millones, que se pondrá en marcha el 31 de octubre, y otra pendiente de autorización por parte del Banco Central Europeo (BCE). Además, el 7 de noviembre el banco repartirá un dividendo en efectivo de 0,32 euros por título.

"Los objetivos financieros de BBVA a 2028 muestran una tendencia de crecimiento de ingresos apoyada por las distintas franquicias, recogiendo el dinamismo comercial esperado, ganando escala en todos los segmentos de empresas, el control de los gastos de explotación y la mejora prevista del perfil de riesgo", subraya Álvarez.

También señala que la gestión de balance para hacer un uso del capital óptimo y un mayor aumento de la base de clientes, la gestión de los diferenciales y el foco en negocios generadores de comisiones también servirán de apoyo para la consecución de los objetivos.

Por su parte, el analista de XTB, Javier Cabrera, cree que el resultado de la OPA es el "mejor" para los accionistas de las dos entidades teniendo en cuenta "las dificultades que afrontaba el proceso con el veto del Gobierno y que afectaba directamente a la rentabilidad de la operación".