Cristina Montalvo 16 OCT 2025 - 18:01h.

Lo que nos cuesta el servicio de recogida de basuras se ha incrementado más de un 30% en los últimos doce meses, diez veces más que la inflación.

Solo en septiembre ha subido un 14% y esto es la media nacional sin que la tasa se haya implantado aun en todas las ciudades.

La subida del recibo de la basura ha puesto en pie a los vecinos de Cangas de Morrazo, Pontevedra. La tensión fue tal que en la salida del pleno varios concejales se quedaron encerrados y tuvo que intervenir la Guardia Civil. Vecinos y comerciantes se concentraron para protestar por la subida, que en algunos casos ha duplicado los recibos.

"Esto es inviable para los autónomos. La subida es abismal", se quejan. Hay negocios que pagaban 1.400 y "ahora vamos a pagar 3.280 euros". La hostelería y restauración "paga el triple", se quejan, "no puede ser una subida tan drástica".

Son vecinos enfadados de la localidad gallega, pero esta nueva tasa de basuras tiene que aplicarse este año en todos los municipios de España.

Por eso desde la pasada primavera los ayuntamientos están poco a poco comunicando a sus vecinos la creación de esta tasa obligatoria desde abril por la ley de residuos del año 2022 y que su vez viene de una directiva europea.

En el caso de Madrid, la última gran ciudad en empezar a cobrarla los vecinos están recibiendo esto donde se explica que la ley dice que cada municipio debe tener una tasa especifica, es decir, no puede ir dentro del IBI, que sirva para pagar íntegramente el 100%, de lo que cuesta recoger, transportar y tratar la basura. Significa que estos costes deben pagarlo los vecinos y empresas y no pueden financiarse con los presupuestos locales, que de media, llegaban a asumir más de la mitad de estos gastos.

Cada municipio ha podido implantar el sistema de cálculo que le ha parecido, pero de manera generalizada se está teniendo en cuenta el valor catastral de la vivienda y la ley apunta también a que se debe avanzar en el cobro por generación de basura, es decir, que paguen más quien más contaminan.

La tasa de basura se dispara un 30% y afecta al IPC

En muchos municipios donde ya se ha puesto en marcha el recibo de los contribuyentes ha llegado a doblarse o triplicarse. Y esto se percibe hasta en los datos del IPC.

Lo que nos cuesta ese servicio de recogida de basuras se ha incrementado más de un 30% en los últimos doce meses, diez veces más que la inflación. Solo en septiembre ha subido un 14% y esto es la media nacional sin que la tasa se haya implantado aun en todas las ciudades así que veremos cómo sigue subiendo. Y un detalle más, esta tasa deben pagarla los propietarios de las viviendas, o los inquilinos pero, en este caso, solo si está así estipulado en el contrato.