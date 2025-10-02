Aigües es la octava localidad más rica de España y su renta media ha subido un 120%

Los pueblos ricos que cada vez son más ricos y se concentran sobre todo en Madrid y en Barcelona, según la Agencia Tributaria. Y Pozuelo de Alarcón repite como pueblo más rico de España. Se encuentra en el número uno por una renta per cápita de 88.000 euros de media. Su renta, además, ha aumentado un 3,2% con respecto al año anterior. Le sigue Boadilla del Monte, con 71.000 euros y Sant Junts Desvern, en Barcelona, con 67.300, según informa Mar Magro.

Y por abajo, el más pobre es Benamargosa en Málaga, con 13.800 euros de renta media y además es más pobre que el año anterior. Un 4,4% ha caído su renta. Siguen dos localidades de Granada, Guada Hortuna y Colomera. Pero llama la atención el caso de Aigües, en Alicante.

Aigües, la octava localidad más rica de España

Aigües es la octava localidad más rica de España. Su renta media ha subido un 120% en el último año. Aigües es una pequeña y pintoresca población de la provincia de Alicante que cuenta con poco más de 1.000 habitantes. 100 de ellos son extranjeros de 20 nacionalidades diferentes que han conseguido situar esta población como uno de los lugares más ricos de España, con una renta media de 60.000 euros.

Todos esos extranjeros, la mayoría holandeses, vienen buscando el buen clima, el sol, la calma, la montaña y la playa. Hasta ahora, este pueblo de Alicante era conocido por su balneario del siglo XIX y desde hoy, Aigües, con 1.200 habitantes, pasa a ser el octavo municipio más rico de España. Desde allí reciben la noticia sorprendidos.

En el día a día no se nota ni se ve en la calle. Según los datos, tiene unos ingresos medios brutos de casi 61.000 euros. Datos que duplican la renta media española, una variación anual que supone un 123%. Aunque la estadística lo demuestre, ellos lo justifican con la llegada de extranjeros. Fue después de la pandemia cuando los habitantes se dispararon. También el precio de la vivienda. Pero los vecinos dicen sentirse ricos y no por el dinero.