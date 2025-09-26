La vivienda de segunda mano a reformar, la que más se mueve

Ahora mismo se están inaugurando en Galicia tantas inmobiliarias como bares y restaurantes

A pesar de que el acceso a la vivienda es la principal preocupación en nuestro país, las inmobiliarias no dejan de ganar terreno. En Galicia, la creación de empresas en el sector ha subido este año un 12%. Ya se inauguran tantas agencias como bares, informa Laura Queijeiro.

Un ejemplo sobre el terreno es el barrio de Cuatro Caminos en A Coruña. Es un claro ejemplo de la alta concentración de inmobiliarias. En esta calle, en solo unos pasos, hay 3 agencias. En un radio de unos 200 metros el número se amplía hasta la decena.

Mirko Sanhueza, de la Inmobiliaria Urbeko, detalla que estamos viviendo un crecimiento de este negocio: "¿Estamos viviendo un boom? Por supuesto. Es verdad. El que te diga lo contrario te miente". Francisco Viana, de la inmobiliaria Inmoarch está de acuerdo. “Es un negocio que en principio puede resultar apetecible. Cuando hay transacciones la gente piensa que se puede ganar mucho dinero”

“Ahora mismo se están inaugurando en Galicia tantas inmobiliarias como bares y restaurantes. El año pasado abrieron 414. Este, hasta agosto, 313. Eso es más de una al día”. En esas cifras hay agencias, pero también empresas patrimoniales creadas para invertir en vivienda.

La vivienda de segunda mano a reformar, la que más se mueve

¿Qué busca la gente en estas agencias inmobiliarias? Belén Pita, de la Inmobiliaria Urbeko señala que "la venta de vivienda de segunda mano, sobre todo la que viene de herencia, vivienda que viene para reformar. Es lo que más se mueve"

Total Francisco Castro, de Breogán Inmobiliaria cree que la situación de los créditos hoy y la situación del empleo ayuda. “Tuvimos una temporada, unos años ahí, digamos, entre los intereses y los bancos era más complicado conseguir un préstamo hipotecario. Ahora es un poco menos complicado. Los intereses están más estabilizados. Y la gente pues parece que el desempleo va bajando”.

El auge de estos negocios coincide con las compraventas en máximos. Natalia López, de la Inmobiliaria Inmoarch da algunas razones. “Se debe también un poco al exceso del precio de los alquileres. Que al final la gente, si voy a pagar 700 euros de alquiler… en algunos casos incluso pagas menos de hipoteca”

Francisco Viana considera que "si yo tengo que pagar muchísimo dinero de alquiler y cuando quiero alquilar no tengo qué alquilar, me obliga a comprar. Si aún encima tengo intereses blandos, baratos, eso es lo que hace subir la compraventa de inmuebles".

Lo datos hablan por sí solos. Se han producido 357.533 operaciones de compraventa en la primera mitad del año. Pese a los altos precios y la escasez de oferta, España vendió en los seis primeros meses del año casi 360.000 viviendas. Es la mejor marca desde el pico inmobiliario del 2007.