¿Falta mano de obra en España o es un mito?

Cristina Montalvo 26 SEP 2025 - 16:55h.

Las cifras oficiales dicen que en España había en el segundo trimestres casi 150.000 vacantes laborales

En España están sin cubrir el 0,8% de los puestos de trabajo ofertados, uno de los porcentajes más bajos de toda la Unión Europea

Compartir







Antonio Garamendi no solo ha puesto como ejemplo a Carlos Alcaraz para criticar en anhelo por la reducción de jornada de los trabajadores en España. No solo eso. Ha señalado una vez más que en España falta mano de obra porque hay muchos españoles que no quieren trabajar. ¿Mito o realidad? Vayamos a los datos aunque no todo es blanco o negro.

Las cifras oficiales dicen que en España había en el segundo trimestres casi 150.000 vacantes laborales, la mayoría en el sector servicios.

La pregunta es ¿Y eso es mucho o poco?

Ese dato representa que en España están sin cubrir el 0,8% de los puestos de trabajo ofertados y este porcentaje está entre los más bajos de toda la Unión Europea. La media de la UE es de más del doble, por encima del 2% con Países bajos liderando el porcentaje, más del 4%.

Esto es coherente con los datos de paro. Se supone que si hay mucha gente buscando empleo, y España tiene la tasa de paro más alta, debe haber pocas ofertas de trabajo sin cubrir.

Entonces.. ¿no falta mano de obra?

Y de nuevo la realidad no es tan fácil. Porque en este asunto esos datos oficiales, del INE y de Eurostat no casan, pero ni de lejos, con la realidad que narran los empresarios.

PUEDE INTERESARTE La regla del 10-10-80: un enfoque sencillo para gestionar ingresos sin complicarte

En la encuesta que les realiza trimestralmente el Banco de España acaban de decir que casi la mitad, el 46% de las empresas percibe que hay escasez de mano de obra y que está aumentando. Es mayor aún en la hostelería, la agricultura y la construcción.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

De hecho, ahora mismo dicen que es el factor que más condiciona su actividad solo por detrás de la incertidumbre económica.

Lo que sí parece es que esta incertidumbre parece que no está afectando mucho a la economía española. Hoy mismo se ha confirmado que entre abril y junio el PIB avanzó un 0,8%, es más de lo que se esperaba.

La economía está creciendo gracias fundamentalmente al repunte del consumo de las familias y al aumento de la inversión.

El sector exterior, en cambio, empieza a dar señales menos positivas.