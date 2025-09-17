Marta Egea 17 SEP 2025 - 11:00h.

El miedo, los sesgos mentales y el exceso de opciones pueden hacer que las personas se bloqueen al tomar la decisión de invertir su dinero

A muchas personas les pasa algo curioso cuando quieren invertir su dinero. Comienzan a leer artículos, comparar fondos, ver vídeos en Youtube pero, al final, no hacen nada. Esto es más normal de lo que podemos imaginar. Poner a trabajar los ahorros en lugar de dejarlos estáticos en una cuenta corriente parece una decisión lógica e inteligente, sin embargo termina convirtiéndose en algo muy complicado para muchas personas. Más de un tercio de los consumidores reconoce que decidir cómo invertir es una de las decisiones más difíciles de su vida.

Este fenómeno tiene un nombre: parálisis financiera. Aunque pueda parecer que se trata de falta de dinero o de ganas, tiene un trasfondo más profundo. La persona está saturada de información, tiene mucho miedo a equivocarse que junto a los prejuicios y una buena dosis de estrés pueden provocar que no se haga absolutamente nada con el dinero. Paralizadas por la duda, estas personas pueden estar perdiendo oportunidades de hacer crecer su dinero y reforzar su seguridad económica. En este artículo, explicaremos por qué sucede esto y compartiremos estrategias para poder superar esta parálisis.

Demasiadas opciones pueden bloquear

Muchas opciones para elegir puede ser algo muy positivo, cada una tiene unas características distintas y se puede escoger la que más se adapte a lo que se está buscando. Pero, suele suceder lo contrario: cuando hay mucho donde escoger empieza el bloqueo, se comienza a saltar de una opción a otra y al final, no se hace nada. Esto se conoce como “parálisis por análisis”.

El exceso de información, lejos de ayudar, consigue abrumar. Este bloqueo hace que muchas personas comiencen a posponer su primera inversión por miedo a no escoger bien, perdiendo muchas oportunidades y haciendo que algunas no den el paso nunca.

La solución no es aprenderlo todo de golpe, sino reducir el campo de elección: se debe comenzar con productos sencillos, como fondos indexados globales o aplicar estrategias automáticas como invertir una cantidad fija al mes. Al haber menos ruido, el cerebro toma más acción.

Sesgos que frenan las decisiones

Invertir no es solo hacer números, en muchas ocasiones es un pulso contra la mente. El cerebro está programado para protegernos del riesgo, y eso se traduce en frenos invisibles que evitan que se den ciertos pasos. Estos son los llamados sesgos cognitivos, pequeños atajos mentales que pueden hacernos ver la realidad de otra manera.

El sesgo de miopía es uno de ellos, y éste nos hace mirar solo lo que ocurre hoy en el mercado, haciendo que nos olvidemos de que las inversiones son una carrera de fondo. Por otro lado, el sesgo de confirmación es aquel que nos empuja a leer solo aquello que va a reforzar lo que ya se piensa, en este caso, serían noticias relacionadas con que “invertir es demasiado arriesgado”, ignorando toda la información que pueda hacernos cambiar de opinión. Por último, está el sesgo de supervivencia, el cual solo nos hace fijarnos en las historias de éxito olvidándose de todos los fracasos que no se comparten.

El miedo toma las riendas

Muchos estudios de neuroeconomía han demostrado que, cuando se invierte, se pueden activar las mismas áreas del cerebro que están vinculadas al miedo físico al sentir la posibilidad de perder dinero. Es como si el cerebro interpretase que una inversión arriesgada es un depredador acechando.

Esto explicaría por qué, aunque se sepa racionalmente que el largo plazo juega a nuestro favor en cuanto a las inversiones, se duda o directamente se renuncia a invertir. Además, hay que sumarle la fatiga decisional: cuando se tienen que tomar varias decisiones en un día, se suelen evitar las más complejas. Lo bueno es que se puede reducir la carga emocional y superar ese miedo automatizando las inversiones, estableciendo planes claros desde el primer momento y limitando las constantes revisiones.

Estrategias sencillas para vencer la parálisis financiera

Simplificar las decisiones: menos es más

La clave está en empezar con pasos sencillos: por ejemplo, decidir que se va a invertir una cantidad fija cada mes en un producto diversificado y mantenerse firme en la decisión. No se necesita encontrar “la inversión perfecta”, solo hay que dar un primer paso y repetirlo con constancia.

Automatizar para quitar presión

Programar las aportaciones de manera automática a la inversión hace que la tentación de gastar ese dinero en otra cosa se elimine. Además, se evita la pereza o la indecisión frente al plan establecido.

Separar las emociones de la realidad

Hay que saber que los mercados suben y bajan, por lo que si se produce una caída no hay que entrar en pánico, ya que se puede vender en un mal momento. En estos casos hay que pensar que las inversiones son algo a largo plazo. No se está invirtiendo para mañana, sino para dentro de unos años. Pensar esto puede evitar dejarse llevar por impulsos.

Diseñar un plan y cumplirlo

Antes de actuar, se recomienda que se fije un horizonte temporal, con unos objetivos concretos y un perfil de riesgo. Esta estrategia será la ruta que marque un destino, no una opción abierta a constantes cambios. Mantenerse firme es esencial para invertir.

Buscar ayuda cuando haga falta

No hay que hacerlo todo solo, por suerte hay profesionales bien cualificados que pueden ayudar a escoger la mejor manera de invertir. También puede ser un amigo que ya invierte. Lo importante es recordar que compartir dudas y escuchar otras experiencias puede ayudar a normalizar el proceso y ganar más confianza.