La Unión Europea y Estados Unidos ya han puesto por escrito los puntos claves del acuerdo sobre aranceles en el que llevan meses trabajando. Se trata de un documento clave para saber cómo se llevarán a la práctica los intercambios comerciales entre ambos bloques y cómo afecta a los productos. Unas novedades que analizamos con Cristina Montalvo, de Economía Noticias Cuatro.

El acuerdo apenas son cinco folios. Representan la columna vertebral de los puntos que hay que desarrollar y en los que ha habido más fricciones, algo que ya dejó claro este jueves el comisario europeo de comercio al presentarlos cuando aseguro que "este marco no es el final, es un primer paso".

Diferentes tipos de aranceles

Lo más significativo es que pone negro sobre blanco ese arancel general del 15 % que Trump acordó con la UE en una reunión en julio. Este gravamen afectará una importante cantidad de sectores, entre ellos, los semiconductores, madera y los productos médicos y farmacéuticos, algo que se considera un logro importante, porque Estados Unidos es el principal cliente de esa industria y había amenazado con aranceles mucho más altos. Por otra parte, en el 50 % se incluyen el acero y aluminio.

Otro sector importantes necesitado de protección es de los coches y la automoción. Era una de las prioridades de la UE y, de momento. los gravámenes se quedan muy altos, por encima del 27 %.

Según el acuerdo, bajarán a ese 15 % general pero solo cuando Bruselas retire las tasas que había impuesto a todos los productos industriales de Estados Unidos, también a los automóviles y además dé acceso preferente a los productos agrarios, lácteos y del mar de Estados Unidos.

Malas noticias para el sector vitivinícola comunitario que no quedará exento y tampoco se ha logrado que entra en el grupo del 15 % general. Se trata de un golpe para los exportadores europeos de bebidas alcohólicas, que el pasado año vendieron allí más de 9.000 millones de euros

En definitiva, hay un consenso casi unánime en analistas europeos en este acuerdo que la Unión Europea ha realizado más concesiones, también en temas de regulación, que las ventajas que ha obtenido. Veremos como afecta al comercio entre estas potencias que ya está notando los efectos de los aranceles. Alemania, por ejemplo, ha confirmado hoy que su PIB cayó más de lo esperado en primavera por la reducción de las exportaciones