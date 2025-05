El IFEMA acoge la feria inmobiliaria más importante del país, reuniendo inversores y compradores con vendedores

Casas prefabricadas como solución al problema de la vivienda en España: más baratas, sostenibles y prácticas

MadridEl problema de la vivienda azota a las generaciones más jóvenes en el país. Con los precios de los alquileres disparados y la utopía que supone comprarse una casa, el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid se convierte en un punto de encuentro estos días entre compradores y vendedores. Tal y como informa Hugo Domínguez en el video, la feria inmobiliaria celebrada se ha convertido en el mejor reflejo del panorama en España.

La vivienda es uno de los gastos en los que más dinero se dejan los españoles. El sector cuenta con unos precios desorbitados y una demanda muy superior a la oferta. La emancipación es ahora mismo una misión imposible para miles de jóvenes en España y salir de los alquileres es prácticamente un reto. En este contexto, IFEMA acoge la 26ª edición del SIMA hasta el 24 de mayo.

Durante varios días, Administraciones Públicas, gestoras de cooperativas, propietarios de suelo, agencias inmobiliarias, consultoras, tasadoras, gestores de activos, aseguradoras, bancos y constructoras, entre otros sectores, presentarán su oferta inmobiliaria y oportunidades de inversión. Así lo ha hecho saber el propio SIMA, que este año reunirá a miles de personas en IFEMA.

El SIMA cuenta con la participación de más de 350 empresas

Bernardo es una de las personas que ha decidido acudir al evento en busca de un chalet. Cuenta con "500.000 euros de presupuesto", pero no es suficiente: "Si lo encontrase, lo compraba ahora mismo, pero es que no lo encuentro. Es una porquería, es increíble que no haya dónde comprar".

El caso de Bernardo no es aislado. Muchos han sido los que se han dado de bruces con la realidad de la situación al acercarse al SIMA: "Estoy un poquito triste, pero es lo que hay. Ajustando un poquito el cinturón se puede, pero tienes una calidad de vida bastante más bajita de lo que era hace unos años", comenta Cristina. Tiene 30 años y busca piso.

El evento cuenta con la participación de más de 350 empresas, un 15% más que el año pasado. Además, 76 expositores contarán con oferta internacional. En esta edición se ofrecen hasta 17.000 viviendas, la mayoría de obra nueva: "Nuestra media de venta de vivienda de segunda mano es de unos veinte días", comenta Sonia A. Moreno, de Inmobiliaria Bafre.

Los inversores acuden al SIMA en busca de viviendas para alquilar

Aun así, los vendedores insisten en que no hay suficiente vivienda y "hay el doble de gente buscando": "En la zona más interesante, vemos que no nos llegan tantos suelos. Nos llegan muy poquitas unidades. El suelo falta y está muy caro, al final en la promoción tienes que repercutir el precio del suelo", explica Isabel Martínez, del Grupo Nido Capital.

El 61% de los asistentes del SIMA son compradores de primera vivienda, pero otro 27% son inversores. Según apunta Juanlu Cruz, de Inmersiva: "Tienen entre 50.000 y 200.000 euros ahorrados, muchos son de herencias (...) Nosotros intentamos ofrecer rentabilidades realistas, en torno al 5% y 6% de rentabilidad". Sin embargo, los ahorros siguen sin ser suficientes para conseguir una vivienda en condiciones.