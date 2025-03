Por otra parte, señala la hoja informativa, para los automóviles procedentes de México y Canadá , firmantes del tratado de libre comercio T-MEC, los aranceles del 25% se aplicarán solo "al valor de su contenido no estadounidense", si bien no especifica cómo los importadores podrán "certificar (el) contenido estadounidense" de los vehículos.

La industria de la automoción es clave en nuestro país. España es el segundo mayor fabricante europeo de vehículos, pero en el año 2024 no se exportaron a Estados Unidos. Según informa Cristina Montalvo en el vídeo, los años anteriores si se exportaron , casi 52.000 vehículos en 2023, pero por el fin de acuerdos de producción y algunas decisiones empresariales, el año pasado no se vendió ninguno allí y, en realidad, nunca ha sido un gran cliente para las fábricas españolas de coches.

Pero esto, no significa que no nos termine afectando porque la industria automovilística está completamente globalizada y las decisiones que los fabricantes puedan tomar sobre unas plantas pueden acabar impactando en otras, pero ANFAC, la asociación de los fabricantes de automóviles cree que no tendrá impacto aquí, porque casi todos nuestros vehículos se exportan a Europa.