Un minisótano de 10 metros cuadrados a la venta por 165.000 euros: así es el zulo que ofertan en Madrid

El "minisótano" que se oferta en un portal inmobiliario consta de una cocina , si se puede llamar así, con un pequeño fregadero, el microondas debajo -sujetado por la fregona- y la nevera muy pequeña justo al lado. Y si buscas la vitrocerámica, no la vas a encontrar porque no hay. En lo que se supone que es el comedor , se aprecia una pequeña mesa con dos sillas que apenas caben. Al lado, por cierto, de la misma puerta de entrada.

No hace falta dar ni un paso para ir al baño, encajado literalmente en medio del cuarto y, justo al lado, la cama. El piso no cuenta con armarios y mucho menos con ventanas. Esta misma tarde, el anuncio ya no aparecía en el portal, quien sabe si en menos de 24 horas ha podido venderse. Aunque estas publicaciones de zulos sin ventanas no hacen más que crecer. En otro que vemos, por ejemplo, ni el agente inmobiliario puede ponerse recto.