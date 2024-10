La generación de los eternos inquilinos: el 70% de los que viven en alquiler no esperan heredar una casa

Las nuevas generaciones están consideradas los eternos inquilinos y una de las personas que hay detrás es Andrea, quien sin la ayuda de sus padres no podría pagar el alquiler . “Sino me quedo sin comer”, confiesa. Comprar una casa es ya un sueño inalcanzable a pesar de que, cada vez más, hay una gran cantidad de anuncios.

Aumentan los anuncios de las casas y suben los precios a la par. Berta es otra de las jóvenes que ya ha descartado ser propietaria desde hace tiempo: “De forma rápida, me di cuenta que no soy el perfil que puede comprar un piso. Mis padres son la última generación que vivirá mejor que los suyos”. Tener una herencia tampoco va a ser la red de seguridad de muchos españoles. Más de un 70% reconoce no esperar ninguna vivienda en un futuro.