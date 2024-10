Cuando trabajar no es suficiente para no acabar en la pobreza: "Con 600 euros no te llega para nada"

Tener un trabajo hoy en día no es garantía de una vida digna : tres de cada 10 trabajadores en España son pobres. El precio de los alquileres y la subida de precios provocan que el 30% de los ocupados en España no lleguen a fin de mes. Así, el 13,7% viven por debajo del umbral de la pobreza.

Alicia tiene 31 años y sus dos últimos trabajos eran en la hostelería. “Yo echo 35 horas a la semana y mi sueldo es de 1.050 euros. Me ayudan con la comida o si me hace falta algo me lo dejan”, confiesa. Y es que trabajar ya no es suficiente. “Gracias a los padres y a las personas que nos están ayudando es como podemos estar tirando”, añade.