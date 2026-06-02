José Luis, 40 años siendo el fan número 1 de Joaquín Sabina: "Mi mujer está harta de mí"
Lleva casi cuarenta años coleccionando todo lo relacionado con Joaquín Sabina.
Algo que empezó con un cassette acabó ocupando un dormitorio entero.
La admiración a un artista puede no tener fin. Es el caso de Jose Luis. Lleva 40 años siendo el fan númeero 1 de Joaquín Sabina. Tiene una de las mayores colecciones del cantante en España. Y hay que decirlo, a su mujer, no le gusta tanto como a él.
Porque hay fans, y luego está José Luis. Lleva casi cuarenta años coleccionando todo lo relacionado con Joaquín Sabina. Algo que empezó con un cassette acabó ocupando un dormitorio entero. "Mi mujer está harta de mí," confiesa.
Suma casi 2.000 piezas y una de las mayores colecciones sabineras de España. “Mi mujer me dice: yo no odio a Sabina, odio tu colección.” Durante décadas ha perseguido conciertos, firmas y encuentros con el cantante.
Incluso llegó a seguirlo en bicicleta por las calles de Gijón para conseguir una foto. Cada objeto tiene una historia. "Algunos llegaron de persona que trabajaban con Sabina. Otros los encuentra rastreando internet todos los días. Miro todo lo relacionado con Joaquín". Una pasión que, como las canciones de Sabina, parece que quedará para siempre.