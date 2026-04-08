Nació para conectar Chicago con Los Ángeles, pero Hollywood y la música la convirtieron en referencia cultural y negocio millonario.

Esta icónica carretera de casi 4.000 kilómetros atraviesa el corazón de Estados Unidos.

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La Ruta 66, que tanto hemos visto en las películas, cumple 100 años. Desde Chicago hasta Santa Monica, esta icónica carretera de casi 4.000 kilómetros atraviesa el corazón de Estados Unidos y es un recuerdo del espíritu de la libertad sobre ruedas. Es uno de los grandes símbolos culturales de Estados Unidos.

Nació para conectar Chicago con Los Angeles, clave para el comercio y la migración hacia el oeste, en tiempos difíciles como la Gran Depresión. No fue realmente famosa desde el principio, era algo funcional. El cambio llegó tras el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Con el regreso de los soldados, prosperidad económica y el auge del automóvil, se transformó en la gran carretera del ocio.

Durante las décadas de 1950 y 1960 fue la ruta principal para vacaciones familiares, dando lugar a un ecosistema de negocios: moteles, restaurantes, gasolineras, alojamientos de todo tipo... series de televisión como Route 66 o canciones de artistas como Nat King Cole sirvieron como cimientos de la leyenda cultural que trascendió la carretera misma.

Con influencia cinematográfica en una infinidad de películas se convirtió en un símbolo de libertad, sueño americano y cultura popular estadounidense. En 2006, Cars volvió a enseñar este icono a una nueva generación.

Dejó de ser parte del sistema oficial de carreteras en 1985. Hoy, muchos de sus tramos siguen abiertos como ruta histórica, el 85% de la carretera todavía se puede recorrer, combinando tramos originales, desvíos históricos, pueblos fantasmas y enclaves historicos a lo largo de esta carretera madre de Estados Unidos.