Las falsas peluquerías de Dubai que arrasan en las redes sociales

Instagram y TikTok se inundan de vídeos de las peluquerías de Dubai

La respuesta es clara: estos videos son falsos y confusos.

Compartir







Instagram y TikTok se inundan de vídeos de las peluquerías de Dubai, en las que supuestamente metes la cabeza dentro esa máquina y en unos segundos sales con un corte de pelo espectacular. Mujeres con pelo afro que meten la cabeza en la máquina y que en apenas unos segundos le deja el pelo corto y perfectamente liso. O este otro en el que se ve cómo el pelo de este chico cae dentro de la máquina para salir con un degradado.

La respuesta es clara: estos videos son falsos y confusos. Pretenden exponer una peluquería del futuro mucho más rápida, pero podría llegar a suponer una amenaza para los peluqueros? No. Esta idea nos presenta desde cortes de pelo hasta peinados más elaborados como unas trenzas, todo en tiempo récord. Y los peluqueros no solo cortan el pelo, muchas veces son psicólogos. Y hay cosas que ellos hacen que las máquinas no pueden hacer.