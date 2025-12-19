Mina Okabe: el secreto de su ascenso a la cima de la música gracias a TikTok

500 millones de reproducciones en todo el mundo avalan el éxito de Mina Okabe.

"Siempre es emocionante que personas de otros países escuchen mi música", dice Mina Okabe.

500 millones de reproducciones en todo el mundo avalan el éxito de Mina Okabe. De origen danés y japonés, empezó su carrera convirtiéndose en una de las artistas más escuchadas de TikTok y ahora, la encontramos entre los artistas emergentes del momento. Montse Ávila ha estado con ella.

Su voz fue la banda sonora de muchos de los vídeos de Tik Tok y en ellos se buscaba el buen rollo y la emotividad. Y su voz cálida y susurrante. Este fue el secreto de esta artista danesa-japonesa que está conquistando el mundo de las redes.

"No lo sé, sigue siendo raro para mí. Siempre es emocionante que personas de otros países escuchen mi música", contesta Mina Okabe.

Como esta, que ya lleva cuatro discos platino y es por eso que ha sido destacada por plataformas como Spotify y Apple Music como una de las voces emergentes más interesantes del pop actual. Ahora, con su álbum Papaya, en honor al mote de su hermana, recorre Europa.

"Cada vez que visito vuestro país y toco en directo me sorprende mucho que haya gente ahí delante. Me siento súper agradecida por ello". Y con él completará una gira por toda Asia.