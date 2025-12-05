La reacción de los Eurofans a la ausencia de España: "Nos duele en el alma, pero lo primero es lo primero"

Los eurofans entienden la postura de España ante el conflicto entre Israel y Palestina.

"Nos duele en el alma, pero lo primero es lo primero", comentan algunos.

¿Y qué dicen los Eurofans ante la decisión de España de no participar en Eurovisión? Pues lamentan quedarse sin festival, pero la mayoría entiende que hay un motivo de peso. "Nos duele en el alma, pero lo primero es lo primero", comentan algunos.

España no participará en Eurovisión ni emitirá el festival en 2026, algo que no ha pasado en los último 64 años. Una decisión que deja a los españoles con sentimientos encontrados dejando a la vista de todos uno de los capítulos más complicado de Eurovisión. "Lo apoyo si por lo de Israel, lo apoyo".

Otros señalan que "aunque es algo que nos apasiona, y que hemos estado muchos años yendo al festival, pero yo apoyo la decisión de RTVE". Los hay que consideran "es una decisión arriesgada pero que en este momento es importante arriesgar porque no todo puede valer".

Pero nuestro país no está solo, Países Bajos, Irlanda, y Eslovenia también se han retirado del festival. Algo que a nivel económico podría suponer un antes y un después. Luis Mesa, periodista especializado en Eurovisión, "ha conseguido recambios con la llegada de Rumanía, Bulgaria y Moldavia, pero son países que a nivel cuantitativo no están al nivel de España". Israel se quedó a 50 votos de ganar, pero ¿Eurovisión podría ir a Jerusalén?

Con la participación de Israel en el festival y su cercana victoria el año pasado quedan varias cuestiones sobre la mesa. Siendo la española una de las comunidades de Eurofans más multitudinaria, solo podremos contar con el Benidorm Fest, que seguirá en pie como festival independiente.