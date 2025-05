Melody rompe su silencio sobre su actuación en Eurovisión

La cantante cree que podría haber quedado mejor si RTVE no hubiera metido mano en su actuación

Melody ha roto su silencio tras quedar antepenúltima en Eurovisión y la expectación era enorme. La artista tenía muchos temas sobre la mesa: la política con el festival con la presencia de Israel, los supuestos problemas con la delegación o la salud mental. La artista no se ha posicionado por la guerra de Israel y se ha limitado a decir que, por encima de todo, lo que ella quiere es la paz mundial.

Melody ha aparecido con un folio con anotaciones con las reflexiones que ha ido escribiendo durante la semana. 'La diva' pidió estar en silencio lejos de los focos tras volver de Eurovisión para estar con su familia.

"Yo podía haber hecho algo todavía más impactante”, reconoce Melody

“Me sorprende muchísimo la que se ha liado”, ha confesado Melody en su intervención con los medios. La artista se ha desahogado desvelando su frustración por no ser del todo dueña de su puesta en escena. “Que una vez que yo gano el Benidorm Fest, la candidatura pasa a ser de RTVE y ellos también deciden qué es lo que quieren. Yo podía haber hecho algo todavía más impactante”, ha subrayado.

La cantante cree que podría haber quedado mejor si RTVE no hubiera metido mano en su actuación, que le valió el puesto 24, en una edición marcada por la presencia de Israel. “De lo que no sé, no voy a hablar. Yo voy a hablar de arte, pero sí quiero dejar claro una cosa. Y es que, por encima de todo, lo que más deseo en el mundo es que haya amor y paz”, ha reconocido la diva española.

"Se me exige por contrato no hacer comentarios políticos", afirma sobre el tema de Israel

En España, Eurovisión alcanzó la política, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió expulsar a Israel y la oposición llegó a culpar al Gobierno del mal puesto por su postura sobre Gaza. “No voy a pronunciarme porque, una vez que yo hice el Benidorm Fest, se me exige por contrato no hacer comentarios políticos", ha destacado.

Melody no ha querido fijar su posición sobre Israel, como han hecho otros candidatos en una rueda de prensa con poca autocrítica, donde ha reivindicado y defendido su actuación. “Encima de todo también está la salud mental”, ha afirmado la cantante. Así, ha contado que lo que más le ha dolido han sido los comentarios despectivos, dice, de programas de la propia cadena pública.