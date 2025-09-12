Muchas academias de idiomas incluyen ya el japonés en su oferta debido al interés que muestran cada vez más españoles

TokioEl ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha querido volver a demostrar sus habilidades lingüísticas. Lo ha hecho en su segundo viaje oficial a Japón, arrancando su intervención en un fluido japonés mientras se dirigía a los inversores y al ministro de Economía del país asiático. El idioma nipón despierta cada vez más interés entre los españoles y las academias que ofertan esta lengua no paran de crecer, informa en el vídeo Ana Martín.

Cuerpo ya reconoció el año pasado que había estudiado durante un año el idioma, aunque afirmó también que lo había usado muy poco. Su homólogo nipón se mostró agradecido y llegó a admitir que su japonés era excelente. "Intenta articular la lengua japonesa de forma bastante aproximada a como lo haría un nativo japonés", afirma Nobuo Ignacio López Sako, profesor de lengua y lingüística japonesa en la UGR.

La intervención de Cuerpo recibió las felicitaciones de los japoneses

No todo es tirarle flores: "Se le notan ciertas carencias, ciertos sitios donde la pronunciación no es del todo exacta y a veces corta las palabras donde no debería cortarlas", añade López. Pero el profesor concluye que Cuerpo maneja un japonés muy apañado: "En general, tengo que darle la enhorabuena al señor ministro".

El gesto del ministro ha dejado muy buen sabor de boca entre los asistentes a la conferencia. El japonés no es un idioma tan habitual en las relaciones internacionales, al menos no tanto como el inglés, el francés o el español. "Imagino que ha tenido que tener muy buena acogida, muy buena valoración", apunta López.

Un complicado japonés cada vez más aprendido en España

Carlos Cuerpo no es el único. Desde hace unos años el creciente interés por la cultura japonesa ha generado también un aumento en la demanda de los cursos de este idioma. Parece difícil, y para muchos lo es. Pero, con constancia y buenas metodologías, en la escuela de la propia UGR los alumnos aprenden rápido. .

De todas formas, objetivamente aprender japonés no es una tarea fácil para un español. Lo primero que choca es que no se usa el alfabeto latino, sino una enorme serie de caracteres. "Una de las mayores barreras es la lectoescritura, es difícil aprender a leerlo y más todavía a escribirlo", asegura López. Una gran barrera, pero hay muchas más: "El sistema de honoríficos, el keigo... Podríamos mencionar la morfología aglutinante, que se llama en lingüística...", añade el profesor.

Se necesita tiempo para aprenderlo bien. "Mucha dedicación. Tiempo es el tiempo que le dediques", dice Sako. Un tiempo que aquellos más enamorados de esta cultura tan particular están más que dispuestos a emplear.