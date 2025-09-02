El creador de contenido sube todo el proceso de construcción a su canal que acumula un millón de seguidores

Las pedidas de mano virales en redes sociales: los curiosos finales a los que se pueden enfrentar los novios

Compartir







PekínUn youtuber chino ha construido toda una ciudad a tamaño real para sus gatos. El amor de Xing Zhilei por sus mascotas le ha llevado a diseñarles su propio mundo a medida. Ha reproducido restaurantes, supermercados, hogares con sus estancias y hasta una red de metro en miniatura. Todo el proceso se puede ver en sus redes sociales y su canal, 'Xing's World'.

'Welcome to Cat Station', suena en uno de los vagones de metro reales y funcionales de 'Cat City'. En él van montados gatos y también son ellos quienes lo conducen. Estos animales viven en una ciudad a escala creada por su dueño. Tienen una frutería, hoteles, cine, sótanos, garajes, bares con mesas de billar... Instalaciones y estancias decoradas y conectadas como si fuera el mundo real.

PUEDE INTERESARTE Insólito traslado en Suecia: remolcan por carretera una iglesia entera para evitar que se la trague una mina

El creador sube los procesos de construcción a redes

Mr Nice, Shiba San y Tutu se han convertido en los protagonistas de algunos de los vídeos más virales en China. Muchos los han criticado, diciendo que es inteligencia artificial. Por eso, ahora, Xing se graba en cada proceso, para demostrar que la construcción de este mundo gatuno es real y conlleva muchísimo trabajo.

Él mismo diseña maquetas a escala con ordenador. Luego elabora los planos y consigue los materiales. Horas y horas de obra para construir los diferentes escenarios de esa ciudad, más pequeña que las reales, pero en la que él mismo puede meterse y andar. Pero quien más lo disfruta es su hijo de tres años, que pasa horas dentro junto a sus mascotas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Ascensores, cocinas y metros totalmente reales y funcionales

El nivel de detalle es altísimo. Si no fuera por los enormes gatos, todo indicaría que estamos en un aparcamiento o una peluquería normal. Ascensores, escaleras, señalización, columnas y mobiliario que mantiene la similitud hasta en texturas y materiales. Incluso las nubes son falsas en este 'Show de Truman' animal.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Y aunque buscar espacio, material, tiempo y dinero para hacer una mini ciudad tan realista parece imposible, lo más difícil según el creador es grabar a los esquivos habitantes. Eso sí, la ocurrencia le da de comer y muy bien a su autor. Las visitas de los vídeos le proporcionan ingresos para seguir con el proyecto. Ya tiene más de un millón de seguidores en sus redes sociales.