Todo por un like: el cargadero protegido de Castro Urdiales, usado para un vídeo viral

Esta infraestructura se encuentra en fase de rehabilitación y es un antiguo cargadero de mineral.

De momento la Guardia Civil no tiene constancia de que haya habido ninguna denuncia

De nuevo son noticia las negligencias que cometen algunos influencers por un puñado de likes. En esta ocasión una temeridad sobre el cargadero de Castro Urdiales. "He montado este columpio desde 20 metros y he sacado mi primer triple mortal. Vaya bomba", explicaba en el texto que acompañaba al vídeo en sus redes. El protagonista ya lo ha borrado, pero después de cientos de miles de visualizaciones.

Como si fuese un columpio este hombre se balancea de un lado a otro, y salta al agua realizando un triple salto

El vídeo, publicado en las redes sociales del influencer, acumulaba casi 200.000 visualizaciones. Lo que podría haberse quedado en una acción peligrosa e irregular ha ido a más porque lo hace en el cargadero protegido de Castro Urdiales, construido en 1896 para cargar en barcos el hierro procedente de las minas.

Hoy es un Bien de Interés Cultural, que, además, se encuentra en fase de rehabilitación por lo que su acceso está prohibido y se ha denunciado la acción. La indignación es total, porque como dice el alcalde de la localidad, "esto lo que hace es un llamamiento para que venga más gente y lo haga"

El influencer, Gonzalo, ha eliminado el vídeo y ha pedido disculpas en sus redes sociales. "Desconocía totalmente que se trataba de un lugar protegido y, de haberlo sabido, no lo habría hecho bajo ningún concepto. Mi intención no era crear controversia; simplemente quería mostrar al mundo la realización de un sueño personal", ha expresado.

Pero el daño y el mal ejemplo está hecho. Y todo por los likes.