Noticias Cuatro | Edición noche fin de semana, en vídeo (09-08-2025)

Volodimir Zelenski no aceptará cesiones de soberanía a Rusia

Críticas al plan de la ocupación de Gaza de Benjamin Netanyahu

Compartir







Volodimir Zelenski no aceptará cesiones de soberanía a Rusia

Ucrania no aceptará cesiones de soberanía a Rusia. El presidente Volodimir Zelenski ha hablado en las últimas horas con los lideres europeos, entre ellos, el francés Emmanuel Macron y el español Pedro Sánchez, en busca de apoyo frente a las exigencias de Vladimir Putin para el final de la guerra en Ucrania.

Donald Trump y el presidente ruso se reúnen el viernes en Alaska. El vicepresidente Vance y el ministro de Exteriores británico se han reunido de urgencia en Londres para preparar la cumbre.

Críticas al plan de la ocupación de Gaza de Benjamin Netanyahu

El plan para la ocupación de Gaza que Benjamin Netanyahu presentará oficialmente mañana a su Gobierno sigue generando duras críticas de la comunidad internacional, mientras en la Franja los gazatíes encuentran la muerte un día más en las colas del hambre. También por el lanzamiento desde el aire de la ayuda humanitaria. En este caso ha matado a un menor de 15 años. Hoy son más de 20 los fallecidos. El consejo de seguridad de la ONU aplaza a mañana la reunión urgente sobre el plan de Netanyahu.