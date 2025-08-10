Noticias Cuatro | Edición noche fin de semana, en vídeo (10-08-2025)

Netanyahu extiende su ofensiva contra la ciudad de Gaza a los campos de desplazados de la costa central

Abascal critica el "silencio" de obispos con Sánchez tras el apoyo a la comunidad musulmana por la moción de Jumilla

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmado este domingo que no solo ha ordenado al Ejército israelí la ocupación de la ciudad de Gaza, sino también una intervención contra los campos de desplazados en la costa central del país, que ha descrito como "los últimos bastiones" del movimiento islamista palestino Hamás.

"He dado orden al Ejército israelí para que desmantele los dos últimos bastiones de Hamás en la ciudad de Gaza y los campamentos centrales del país. Es la mejor forma de terminar con esta guerra y de acelerar su fin", ha declarado este domingo el primer ministro en rueda de prensa.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado este domingo el "silencio" de una parte de la "jerarquía eclesiástica" con el Gobierno de Pedro Sánchez por su política migratoria y de género, después de que la Conferencia Episcopal Española (CEE) pidiera respetar el derecho a la libertad religiosa en apoyo a la comunidad musulmana como respuesta a la moción aprobada en Jumilla que prohíbe usar instalaciones deportivas para otros fines.

Abascal ha asegurado, en una entrevista en el canal 'Bipartidismo Stream' de 'YouTube', que está "perplejo y entristecido" pues, en su opinión, una parte de los obispos no se oponen a la política migratoria o el "islamismo extremista que avanza" sino que están en "silencio" ante el Gobierno de Sánchez por sus "políticas de género".