Jorge Javier Vázquez, encantado con Dani: "Tiene una sonrisa preciosa"

Belén Ro, como buena asesora del amor para Jorge Javier, ha querido saber si Dani tenía interés por el mundo de la televisión o sus intenciones con el presentador son sinceras: “ Yo aquí estoy por él , me da igual la tele, no he hecho nunca un casting para ‘Gran hermano’, ‘Supervivientes’ u otro programa.

Dani coincide con Jorge Javier en cuanto a que no le interesan las relaciones abiertas ni la promiscuidad: “Yo quiero una persona con quien estar, con quien convivir, ya no me interesa salir de fiesta”, le explicaba Jorge. Dani por su parte no frecuenta locales de ambiente porque “no le gusta que le tiren la caña”.