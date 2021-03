Ali ha estado tres semanas conociendo a los dos tronistas

Terapia de chocolaterapia con Julen para decidirse

La decisión de Ali: "Puedo enamorarme de Julen"

Tras su cita y ya con una decisión tomada, Ali ha comunicado en voz alta el nombre del tronista al que quiere seguir conociendo: "Después de tres semanas conociendo a los dos, ya me he decidido. Siempre he dicho que he venido a enamorarme y yo sé que de quien voy a enamorarme es de Julen".