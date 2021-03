Julen les pide a Ephy y Tris que le dejen su espacio con las demás pretendientas.

La 'casa de los tronistas' de 'Mujeres y Hombres' está realmente revolucionada y una guerra constante parece haberse instalado entre las pretendientas de Iván y las de Julen.

Iván está muy molesto con Kathe por una nota que ella se ha encontrado en la casa. El tronista ha contado lo que pasó: "Ponía algo así como "baja", pero no la leo bien porque ella la rompe al ver que no es mi letra. Por la noche, hablo con Julen porque creo que la ha escrito él y me dice que él no había sido", ha tratado de resumir.

Kathe ha desvelado lo que ponía en la famosa nota: "Ponía no te vengas abajo y pensé que era de Iván porque me había visto mal en la casa". Iván no se cree su explicación y está convencido de que ella había leído otra cosa.

La nota que encontró Khate la escribió Inma y era para sus compañeras

Julen ha tomado el relevo de las explicaciones: "Se lo cuenta a Ali, Lorena y a Ana... entonces es cuando sale Inma nerviosa diciendo que la había escrito ella y que era para Tris y para Ephy".

Inma, a Julen: "No he venido a tener una rivalidad mala"

A Julen no le ha gustado esa 'amistad' de Inma con sus compañeras y ella se ha defendido: "Yo he venido aquí a por ti, pero no he venido a tener una rivalidad mala. Yo, como persona, las vi mal y les escribí esa nota".

Julen se queja de que Tris y Ephy son muy celosas

Pero las cosas han seguido poniéndose feas entre Julen y sus chicas, ya que el tronista se ha quejado de los celos "enfermizos" que tiene Tris y Ephy.