Los consejos y curiosidades de Rosa Montero para comenzar a escribir

Depende en qué momento esté . Primero me paso como un año o año y pico desarrollando la novela en la cabeza y en cuadernitos en los que tomo notas. Eso puede hacerse en cualquier lado y en cualquier momento. Luego, cuando ya he hecho organigramas y mapas de la novela y cosas así en grandes cartulinas, me siento al ordenador y me paso otro año o año y pico. Ahí sí que conviene escribir todos los días y además bastantes horas.

No creo en los géneros. Es decir, no creo que a estas alturas del siglo XXI tengamos que encerrarnos en moldes creativos. Esto en lo que respecta a los géneros novelísticos (thriller, novela histórica, etc). Si te estás refiriendo a los géneros literarios, yo me considero una autora que utiliza el ensayo, el periodismo y la ficción. Y sin comparación alguna, el género que más me emociona y que forma parte esencial de lo que soy es la ficción.