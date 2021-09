'Operación Carolina' una historia cautivadora y llena de giros

La vida de Carolina gira en torno a las mentiras . Se trasladó a un pequeño pueblo de Andalucí a para trabajar en un Parque Natural. Sin embargo, su verdadero objetivo no tenía nada que ver con la conservación del medio ambiente, sino con el prostíbulo que podía encontrarse a las afueras.

Ramiro no se consideraba a sí mismo un hombre feliz. La vida no le había tratado bien en ningún sentido, mucho menos a nivel sentimental. Así que no le quedaba otra que conformarse y dedicarse a sus vacas, la leche y el queso.