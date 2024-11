El momento ‘tierra, trágame’ de Susana Abaitua en la playa: "Es lo más asqueroso que he visto"

Que no se esperaba para nada lo que iba a pasar justo después de escoger esta playa para pasar un rato tranquilo: “Bajamos y digo: ‘ay, huele un poco raro’, pero es que no había nadie, el agua cristalina, muy bonita. Nos metemos las tres, cojo las gafas de buceo y no te puedes imaginar lo que veo: cascaras, huesos de pollo, de pescado… la cosa más asquerosa que he visto”.