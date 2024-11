El mensaje que Lorena Castell envió por equivocación a un director de televisión: "No fue picajoso, eso solo en foto bomba"

"Una vez me pasaron una cosa de un programa, lo comenté y no lo comenté con la persona que lo debería haber comentado. Lo quería comentar con una amiga porque era un programa mío en donde salía yo. En vez de comentarlo con mi amiga, le hice el comentario al director del programa" , ha explicado Castell.

"Me metí en un embrollo, pero no pasa nada porque yo me llevo muy bien con esa persona. No ha trascendido ni nada", ha comentado la presentadora. Dani Martínez ha querido saber si normalmente cometía estos errores por teléfono. Lorena Castell ha notado su ironía y le ha respondido entre risas: "Nunca nada picajoso que me pueda comprometer. Eso solo en foto bomba". El plató ha comenzado a llorar de la risa con las ocurrencias de la presentadora.